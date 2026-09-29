Somn mai bun, strat cu strat: ce recomandă specialiștii Dormeo pentru patul tău

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 10:51

Te-ai întrebat vreodată de ce dormi excelent într-un pat și prost în altul, deși amândouă au saltele bune? Răspunsul stă rareori într-un singur obiect. Patul în care te odihnești este un teanc de straturi care lucrează împreună: salteaua, topperul, lenjeria, perna, pilota. Când unul dintre ele nu se potrivește cu felul în care dormi, îl simți dimineața — în ceafă, în spate sau pur și simplu în starea cu care te trezești. Vestea bună este că fiecare strat poate fi corectat separat, fără să schimbi tot dormitorul.

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