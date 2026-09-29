Fraudă prin retururi la easybox. Un tânăr din Iași a obținut 16.300 de lei printr-o metodă ingenioasă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 09:12

Un tânăr de 28 de ani, din județul Iași, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta a simulat returnarea unor produse comandate online, fără să introducă efectiv bunurile în compartimentele easybox, pentru a obține ulterior contravaloarea acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 16.300 de lei.

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