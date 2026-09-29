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Justitie· 2 min citire

Fraudă prin retururi la easybox. Un tânăr din Iași a obținut 16.300 de lei printr-o metodă ingenioasă

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 09:12

Un tânăr de 28 de ani, din județul Iași, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta a simulat returnarea unor produse comandate online, fără să introducă efectiv bunurile în compartimentele easybox, pentru a obține ulterior contravaloarea acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 16.300 de lei.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), bărbatul ar fi folosit nume fictive pentru a simula operațiuni de retur aferente mai multor comenzi online.

„La data de 28 septembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Roman, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman au efectuat o percheziție domiciliară, în județul Iași, la o persoană cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată”, informează sursa citată.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul anului 2026, tânărul ar fi folosit nume fictive și ar fi simulat operațiuni de retur pentru mai multe comenzi plasate online, prin sistemul de livrare easybox.

Potrivit anchetatorilor, acesta nu ar fi introdus efectiv produsele în compartimentele destinate predării, însă ar fi urmărit să obțină în mod injust sumele aferente retururilor. Prin această metodă, prejudiciul ar fi ajuns la aproximativ 16.300 de lei.

Ce au ridicat polițiștii la percheziții

În urma percheziției domiciliare, polițiștii au ridicat pentru confiscare telefoane mobile, articole de vestimentație, carduri și alte înscrisuri despre care anchetatorii susțin că ar avea legătură cu activitatea cercetată. Totodată, oamenii legii au pus în executare un mandat de aducere, iar tânărul a fost dus la sediul Poliției municipiului Roman pentru audieri.

La finalul audierilor, bărbatul de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă în dosarul penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman.

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