Zi decisivă pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel București: judecătorii decid dacă îl arestează preventiv 30 de zile

Publicat 29 sept. 2026, 10:30 Actualizat 29 sept. 2026, 10:32 Sursă Realitatea PLUS

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Curtea de Apel București judecă astăzi contestația procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru înșelăciune. Procurorii cer arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, după ce Tribunalul București a decis să îl lase în libertate, sub control judiciar.

Distribuie articolul