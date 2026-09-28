Tunelul uriaș de pe Autostrada Sibiu-Pitești este gata, cu 6 luni înainte de termen. VIDEO

Primul tunel forat construit pe o autostradă din România a fost finalizat pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, între Curtea de Argeș și Tigveni. Lucrările pe întregul sector de 9,86 kilometri au fost încheiate cu șase luni înainte de termenul prevăzut în contract.
Anunțul a fost făcut pe Facebook de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Tunelul Curtea de Argeș are o lungime de 1,35 kilometri și reprezintă una dintre principalele lucrări de pe acest tronson al autostrăzii.
Tunelul Curtea de Argeș are 1,35 kilometri
Odată cu finalizarea lucrărilor de forare și amenajare, proiectul intră în etapa verificărilor tehnice. Urmează testarea instalațiilor și a echipamentelor din tunel, după care va avea loc recepția lucrărilor pentru întregul sector Curtea de Argeș-Tigveni.
Circulația pe cei 9,86 kilometri de autostradă ar urma să fie deschisă în cursul lunii octombrie.
Lucrările au fost realizate într-o zonă cu condiții geotehnice dificile. Terenul a inclus dealuri instabile și zone afectate de alunecări de teren, ceea ce a impus intervenții pentru consolidarea și stabilizarea acestora.
Ce lucrări au fost realizate pe sectorul Curtea de Argeș-Tigveni
Pe lângă tunelul Curtea de Argeș, proiectul a presupus construirea mai multor structuri și realizarea unor lucrări de amploare pe cei aproape 10 kilometri ai sectorului.
Proiectul include:
tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de 1,35 kilometri;
12 poduri și pasaje, cu o lungime cumulată de aproximativ 2,5 kilometri;
660 de grinzi de beton;
375.000 de metri cubi de beton;
1,8 milioane de metri cubi de pământ excavat;
550.000 de metri cubi de umpluturi;
61 de kilometri de șanțuri;
120.000 de tone de asfalt;
un nod rutier construit la Tigveni.
Finalizarea lucrărilor cu șase luni înainte de termenul contractual marchează încheierea etapei principale de execuție pentru acest sector, însă deschiderea circulației depinde de testarea instalațiilor, recepția lucrărilor și parcurgerea etapelor administrative necesare.
Octombrie aduce și ultimele etape administrative pentru tronsoanele montane
În luna octombrie sunt prevăzute și obținerea acordului de mediu revizuit și emiterea ultimelor autorizații de construire pentru tronsoanele montane ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.
Horațiu Cosma a descris aceste demersuri drept „ultima bornă administrativă majoră” pentru întregul proiect.
Autostrada Sibiu-Pitești este proiectul prin care este urmărită realizarea unei legături rutiere continue între zona Sibiului și Pitești, traversând Carpații. Obiectivul prezentat de secretarul de stat este ca, până în 2030, circulația între provinciile istorice ale României să se poată face exclusiv pe autostradă.