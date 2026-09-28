Tunelul uriaș de pe Autostrada Sibiu-Pitești este gata, cu 6 luni înainte de termen. VIDEO

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 sept. 2026, 21:34

Primul tunel forat construit pe o autostradă din România a fost finalizat pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, între Curtea de Argeș și Tigveni. Lucrările pe întregul sector de 9,86 kilometri au fost încheiate cu șase luni înainte de termenul prevăzut în contract.

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