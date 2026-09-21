Șoc petrolier după atacul din Arabia Saudită: impact major pe piața din România

Situația pe frontul din Orientul Mijlociu escaladează după un nou incident grav care aruncă în aer prețurile la carburanți. Conducta petrolieră strategică Est–Vest din Arabia Saudită, ce transportă până la 5 milioane de barili pe zi, a fost închisă în urma unui atac masiv cu un roi de drone lansat din Irak. Șocul energetic global se resimte deja în România: prețul motorinei se apropie rapid de 11 lei pe litru, iar al benzinei de 10 lei/litru, potrivit Realitatea Plus.
Atacul de tip „roi” a lovit infrastructura energetică din regiunile Riad și Medina, avariind grav trei stații de pompare. Conducta Est–Vest, lungă de 1.200 de kilometri, era ruta vitală prin care Arabia Saudită ocolea Strâmtoarea Ormuz pentru a livra petrol către Marea Roșie. Potrivit estimărilor din industrie, reparațiile la stațiile afectate vor dura între 5 și 6 săptămâni.
Scumpirile petrolului arab conduc, inevitabil, la scumpiri în lanț pe ciclul de rafinare a produselor
Reacția internațională a fost fermă. Jasem Mohamed Albudaiwi, secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, a declarat că „acest atac reprezintă o escaladare periculoasă și o amenințare inacceptabilă la adresa securității Regatului Arabiei Saudite, a integrității sale teritoriale și a instalațiilor sale vitale”, potrivit BBC.
Pe burse, cotația petrolului Brent a depășit 108 dolari pe baril la închidereza zilei. Deși România își asigură peste 50% din importurile de petrol din Kazahstan și cantități secundare din Irak, Azerbaidjan sau Libia, prețurile de la pompă depind direct de cotațiile internaționale Platts.
Cu importuri petroliere de 70%, România e vulnerabilă la orice șoc pe piața mondială
Șoferii români plătesc deja prețuri record: motorina standard a ajuns luni, 21 septembrie, la o medie națională de 10 lei și 90 de bani pe litru, iar benzina la 9 lei și 97 de bani, potrivit site-ului peco-online..
Situația s-ar putea agrava odată cu venirea sezonului rece. Richard Bronze, specialist Energy Aspects, estimează că „dacă situația din Orientul Mijlociu nu se îmbunătățește, prețurile petrolului brut vor reveni probabil la vârful de 120 de dolari pe baril înregistrat anterior în războiul din Iran și ar putea crește chiar mai mult,” potrivit BBC, citat de Realitatea Plus.
Economiștii atrag atenția că o scumpire prelungită a combustibilului va declanșa un efect inflaționist sever. Cum agricultura și transportul rutier de marfă depind direct de motorină, creșterea prețurilor la carburanți ar putea duce la o majorare de 15% până la 25% a prețurilor alimentelor de bază în următoarele luni. România importă peste 70% din necesarul de petrol, fiind vulnerabilă la orice șoc extern. Dacă reparațiile la conducta din Arabia Saudită se vor prelungi, presiunea asupra bugetelor familiilor va deveni inevitabilă.