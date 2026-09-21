Șoc petrolier după atacul din Arabia Saudită: impact major pe piața din România

Publicat 21 sept. 2026, 23:30 Actualizat 22 sept. 2026, 00:48 Sursă Realitate Plus

Situația pe frontul din Orientul Mijlociu escaladează după un nou incident grav care aruncă în aer prețurile la carburanți. Conducta petrolieră strategică Est–Vest din Arabia Saudită, ce transportă până la 5 milioane de barili pe zi, a fost închisă în urma unui atac masiv cu un roi de drone lansat din Irak. Șocul energetic global se resimte deja în România: prețul motorinei se apropie rapid de 11 lei pe litru, iar al benzinei de 10 lei/litru, potrivit Realitatea Plus.

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