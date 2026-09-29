Arbitrul Gheorghe Moldovan a murit după ce s-a împușcat în casa soției. Cei doi erau în divorț: mesajul lăsat înainte de gestul extrem

Publicat 29 sept. 2026, 13:47 Actualizat 29 sept. 2026, 14:07 Sursă Realitatea PLUS

Gheorghe Moldovan, un cunoscut arbitru de fotbal, a fost găsit împușcat. Din primele informații, arbitrul, în vârstă de 30 de ani, s-ar fi împușcat în cap cu o armă pe care o deținea legal. Șocant este faptul că, înainte de a recurge la gestul extrem, acesta și-a anunțat intenția într-un videoclip postat pe o rețea de socializare. La baza motivelor sale se află, după cum chiar Moldovan a declarat în videoclipul menționat, problemele de familie. Arbitrul se afla în plin proces de divorț cu soția sa, cu care are trei copii. Atenție, urmează informații și detalii cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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