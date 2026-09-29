Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Arbitrul Gheorghe Moldovan a murit după ce s-a împușcat în casa soției. Cei doi erau în divorț: mesajul lăsat înainte de gestul extrem

Gheorghe Moldovan/ Facebook

Gheorghe Moldovan/ Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 sept. 2026, 13:47
Actualizat29 sept. 2026, 14:07
SursăRealitatea PLUS

Gheorghe Moldovan, un cunoscut arbitru de fotbal, a fost găsit împușcat. Din primele informații, arbitrul, în vârstă de 30 de ani, s-ar fi împușcat în cap cu o armă pe care o deținea legal. Șocant este faptul că, înainte de a recurge la gestul extrem, acesta și-a anunțat intenția într-un videoclip postat pe o rețea de socializare. La baza motivelor sale se află, după cum chiar Moldovan a declarat în videoclipul menționat, problemele de familie. Arbitrul se afla în plin proces de divorț cu soția sa, cu care are trei copii. Atenție, urmează informații și detalii cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Vestea tristă în lumea arbitrajului! Gheorghe Moldovan, în vârstă de 30 de ani, și-a pus capăt zilelor după ce s-a împușcat cu o armă pe care o deținea legal.

Înainte să recurgă la acest gest, arbitrul a făcut o postare video pe o rețea socială, în care își motivează cumva decizia extremă. Motivarea este una uluitoare, și asta deoarece fostul arbitru spune că soția l-ar fi împins la suicid.

Gheorghe Moldovan - care a arbitrat în primele două ligi și este un adept al cultului creștin baptist - mai spunea că se afla în plin divorț cu soția sa, care ar fi dorit să rupă căsnicia. Arbitrul nu a acceptat acest lucru și, printre altele, vorbește despre drama pe care o trăia, învinuindu-și soția pentru tot.

Mai mult, el mărturisea că urma să recurgă la acest gest extrem doar pentru a o face pe soția lui „fericită”.

„De un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine, lucrurile acestea au fost menționate foarte des. Lucrurile acestea au ajuns la limită”, spunea Gheorghe Moldovan în înregistrarea publicată înainte de moarte, în mediul online.

Ce spun polițiștii despre circumstanțele incidentului?

Potrivit reprezentanților Poliției din Republica Moldova, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, unde ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă, iar între cei doi existau, din datele preliminare, neînțelegeri familiale, cei doi aflându-se în proces de divorț.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, au transmis reprezentanții Poliției din Republica Moldova.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gheorghe moldovaninuciderearbitrusotiedivort

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe