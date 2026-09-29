Tehnologie, diagnostic și armonie dento-facială: ce găsești la Clinica Northo din București

Te-ai întrebat vreodată de ce doi medici pot propune tratamente diferite pentru aceeași problemă dentară? De cele mai multe ori, diferența ține de cât de atent a fost evaluat pacientul înainte de orice intervenție. La Clinica Northo diagnosticul complet este punctul de plecare pentru fiecare plan de tratament. Iată ce înseamnă asta concret pentru tine.
Totul începe cu dosarul ortodontic
Prima consultație nu se rezumă la o evaluare rapidă a cavității orale. Medicii întocmesc un dosar ortodontic complet, cu fotografii intraorale și extraorale, radiografii, scanări digitale și o evaluare a felului în care se mișcă mandibula. Dr. Teodorina Secară, medic ortodont și fondatoarea clinicii, spune că diagnosticarea corectă și planul preliminar de tratament, stabilite încă de la prima interacțiune, reprezintă baza tratamentelor de succes. Tot atunci îți sunt explicate clar așteptările, ca să știi de la început ce urmează.
Dacă te gândești că ai nevoie de un aparat dentar, simulările digitale îi ajută pe medic și pe tine să alegeți varianta potrivită. Un exemplu este Invisalign, tehnologie inventată acum 29 de ani, cu care au fost tratați deja peste 22 de milioane de pacienți în lume. Northo este singura clinică din România cu certificare Invisalign Diamond, iar dr. Secară a fost primul mentor Invisalign din țară, având o experiență de 11 ani în utilizarea acestui sistem.
Aparatura care completează ochiul medicului
Un diagnostic precis are nevoie de instrumente pe măsură. Clinica folosește o stație de radiologie digitală Planmeca 3D Plus, trei scannere intraorale și un studio foto digital. Două dispozitive Modjaw permit evaluarea 4D a dinamicii maxilarelor, adică a modului în care acestea se mișcă în timp real. Lista continuă cu imprimante 3D, lasere, microscop și tehnologia elvețiană Guided Biofilm Therapy, folosită pentru igienizarea profesională. Într-un singur an, clinica a investit peste 150.000 de euro în echipamente și în formarea continuă a medicilor.
Un zâmbet care se potrivește cu fața
Armonia dento-facială este chiar pasiunea declarată a doamnei dr. Secară. Un zâmbet arată bine atunci când se potrivește cu trăsăturile feței, nu doar când dinții sunt albi și aliniați. De aceea, înainte de un tratament estetic, cum sunt fatete dentare, fotografiile și scanările digitale îi oferă medicului o imagine de ansamblu asupra zâmbetului tău.
Abordarea aceasta vine dintr-un parcurs mai puțin obișnuit. Dr. Secară a absolvit mai întâi Facultatea de Filosofie, apoi Facultatea de Stomatologie, urmată de rezidențiatul în ortodonție. S-a format și în străinătate, cu un masterat în ortodonție linguală la Universitatea din Valencia și un program de doi ani în San Diego, alături de prof. Richard McLaughlin. Are în spate aproape 20 de ani de experiență.
Când dinții influențează restul corpului
„Noi nu tratăm doar dinți, ci pacientul în ansamblu”, este principiul după care lucrează echipa. Medicii clinicii intervin și în cazuri de sforăit, dureri de cap, de spate sau de genunchi legate de aparatul dento-maxilar. La copii, tratamentele pot modela dezvoltarea feței, pot îmbunătăți somnul și pot contribui la performanțe școlare mai bune.
Bruxismul, adică strângerea sau scrâșnirea involuntară a dinților, apare adesea în timpul somnului și poate trece mult timp neobservat. Pentru că afectează felul în care lucrează maxilarele, merită evaluat atent înainte de a alege o soluție. O gutiera bruxism este una dintre variantele pe care medicul ți le poate recomanda, în funcție de ce arată consultația.
Prevenție și acces mai simplu la tratament
România este adesea descrisă drept „o țară știrbă”: peste 80% dintre adulții de peste 35 de ani au cel puțin un dinte lipsă. Caria și complicațiile ei rămân problema principală, iar igiena dentară lasă de dorit, mai ales în mediul rural. O soluție este informarea pacienților pe toate canalele disponibile, inclusiv pe rețelele sociale.
Dacă ai o poliță de sănătate Signal Iduna, poți accesa direct serviciile Northo, care face parte din rețeaua de clinici partenere, cu sprijin administrativ din partea echipei. Este bine să contactezi clinica înainte de programare, pentru a lămuri pașii necesari și serviciile acoperite, prin formularul de contact.
Un tratament dentar bun începe cu întrebările potrivite și cu un medic care își face timp să te cunoască. Cu peste 25.000 de cazuri tratate, protocoale clare și o comunicare prietenoasă, echipa Northo pornește de la aceeași idee pe care fondatoarea o numește felul ei de a schimba lumea: fiecare zâmbet adus pe fața unui pacient. Primul pas este o consultație completă.