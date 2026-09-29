Tehnologie, diagnostic și armonie dento-facială: ce găsești la Clinica Northo din București

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 14:33

Te-ai întrebat vreodată de ce doi medici pot propune tratamente diferite pentru aceeași problemă dentară? De cele mai multe ori, diferența ține de cât de atent a fost evaluat pacientul înainte de orice intervenție. La Clinica Northo diagnosticul complet este punctul de plecare pentru fiecare plan de tratament. Iată ce înseamnă asta concret pentru tine.

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