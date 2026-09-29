Peste un milion de telefoane second-hand, vândute ca noi în Europa. România, printre țările vizate de ancheta „Troja”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 21:06

O amplă operațiune coordonată la nivel european a scos la iveală o presupusă rețea specializată în comercializarea telefoanelor mobile second-hand drept dispozitive noi. Anchetatorii estimează că peste un milion de telefoane ar fi fost introduse pe piață după ce au fost reasamblate cu componente uzate și prezentate ulterior cumpărătorilor ca produse noi.

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