Peste un milion de telefoane second-hand, vândute ca noi în Europa. România, printre țările vizate de ancheta „Troja”

O amplă operațiune coordonată la nivel european a scos la iveală o presupusă rețea specializată în comercializarea telefoanelor mobile second-hand drept dispozitive noi. Anchetatorii estimează că peste un milion de telefoane ar fi fost introduse pe piață după ce au fost reasamblate cu componente uzate și prezentate ulterior cumpărătorilor ca produse noi.
România se află printre cele 19 țări în care autoritățile au desfășurat percheziții în cadrul anchetei denumite „Troja”. Potrivit Parchetului European (EPPO), operațiunea a presupus peste 160 de percheziții și acțiuni de confiscare, iar șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania.
Peste 1.700 de polițiști și inspectori implicați în operațiune
Ancheta a mobilizat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și agenți vamali din mai multe state europene. Acțiunile au fost desfășurate simultan în 19 țări, printre care România, Germania, Austria, Spania, Italia și Olanda.
Procurorii susțin că gruparea ar fi construit un mecanism complex pentru a introduce pe piață telefoane utilizate, care erau ulterior comercializate ca fiind noi.
Dispozitivele ar fi fost reasamblate prin folosirea unor componente deja utilizate, după care erau pregătite pentru revânzare. În acest mod, cumpărătorii ar fi fost determinați să creadă că achiziționează telefoane noi, deși produsele avuseseră anterior un alt proprietar sau fuseseră deja utilizate.
Printre persoanele reținute se află și cei doi presupuşi coordonatori ai organizației, potrivit informațiilor furnizate de EPPO.
Societăți-fantomă în mai multe țări europene
Anchetatorii verifică și modul în care ar fi fost organizate tranzacțiile. Potrivit procurorilor europeni, gruparea ar fi apelat la mai multe societăți-fantomă în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția.
Aceste companii ar fi fost utilizate pentru derularea operațiunilor comerciale și pentru reducerea sau evitarea obligațiilor fiscale. Autoritățile suspectează că prin intermediul acestui circuit telefoanele puteau fi transferate între mai multe firme înainte de a ajunge la cumpărătorii finali.
Ancheta nu vizează doar proveniența și comercializarea telefoanelor, ci și modul în care ar fi fost calculate taxele datorate statelor membre.
Prejudiciu de peste 30 de milioane de euro din TVA
Una dintre principalele suspiciuni analizate în dosar este legată de utilizarea abuzivă a regimului special de TVA cunoscut drept „margin taxation”.
Acest mecanism fiscal poate fi aplicat în anumite situații în cazul bunurilor second-hand și presupune calcularea TVA asupra marjei de profit a revânzătorului, nu asupra întregii valori a produsului.
Potrivit EPPO, în cazul telefoanelor investigate în operațiunea „Troja”, regimul ar fi fost folosit în condiții în care dispozitivele erau prezentate drept produse noi. Într-o asemenea situație, TVA-ul ar fi trebuit calculat raportat la valoarea integrală a produselor.
Procurorii estimează că presupusa schemă fiscală ar fi generat pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Consumatorii ar fi fost prejudiciați cu cel puțin 300 de milioane de euro
Pe lângă prejudiciul fiscal, anchetatorii estimează și o pierdere importantă pentru cumpărătorii care ar fi achiziționat telefoanele crezând că sunt noi.
Conform estimărilor prezentate de Parchetul European, prejudiciul pentru consumatorii din Uniunea Europeană este de cel puțin 300 de milioane de euro.
Operațiunea „Troja” continuă să fie analizată de autoritățile competente din statele implicate, urmând ca ancheta să stabilească amploarea exactă a activității și responsabilitatea persoanelor vizate.
EPPO subliniază că persoanele anchetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și că vinovăția poate fi stabilită numai de instanțele competente, printr-o hotărâre definitivă.