Motivul pentru care Vlad Băltățeanu s-a predat în Elveția. Individul nu a ales întâmplător țara

Vlad Băltățeanu, principalul suspect în cazul morții tinerei de 28 de ani găsite într-o valiză în râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția după mai multe zile în care a fost căutat internațional. Bărbatul s-a prezentat la o secție de poliție din St. Gallen, iar acum se află în custodia autorităților elvețiene. Alegerea Elveției a atras atenția deoarece procedura prin care un suspect aflat acolo poate fi predat României este diferită de mecanismul mandatului european de arestare utilizat între statele membre UE.
Vlad Băltățeanu s-a predat în Elveția după ce a fost căutat internațional
Autoritățile române au fost informate oficial că bărbatul cercetat pentru omor s-a predat în Elveția în seara zilei de 28 septembrie 2026.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, acesta avea calitatea de inculpat în dosarul privind moartea unei femei de 28 de ani, al cărei cadavru a fost descoperit pe 22 septembrie, în zona barajului Ionești, pe râul Olt.
Anterior, pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar acesta era căutat în baza unui mandat internațional de arestare.
Poliția Română îl indică pe Băltățeanu ca fiind cercetat pentru infracțiunea de omor.
De ce Elveția și nu un alt stat
În spațiul public au apărut speculații potrivit cărora alegerea Elveției nu ar fi fost întâmplătoare.
Unul dintre elementele care pot explica interesul pentru această țară este cadrul juridic diferit față de statele membre ale Uniunii Europene. Elveția nu face parte din UE, astfel că predarea unei persoane căutate de autoritățile române nu se realizează prin mecanismul mandatului european de arestare aplicabil între statele membre.
În relația cu Elveția, procedura de extrădare se bazează pe Convenția europeană de extrădare și pe legislația elvețiană privind asistența juridică internațională în materie penală. Autoritățile elvețiene precizează că acest tip de cooperare permite examinarea solicitărilor venite din partea altor state.
Totuși, nu există în prezent o confirmare oficială că Vlad Băltățeanu ar fi ales Elveția tocmai din cauza acestor diferențe juridice. Motivul pentru care a decis să se predea în această țară nu a fost făcut public de autorități.
Ce se întâmplă după predarea suspectului
Faptul că bărbatul s-a prezentat singur la poliția elvețiană nu înseamnă automat că va fi transferat imediat în România.
Potrivit procedurilor oficiale elvețiene, după reținerea unei persoane căutate de un alt stat, autoritățile analizează solicitarea de extrădare și drepturile persoanei respective.
Dacă persoana acceptă extrădarea, poate fi aplicată o procedură simplificată. În cazul în care se opune, este declanșată procedura obișnuită, care presupune transmiterea și analizarea unei cereri formale de extrădare.
Prin urmare, autoritățile române trebuie să parcurgă procedurile judiciare necesare pentru ca bărbatul să poată fi adus în România și pus la dispoziția anchetatorilor.
Traseul prin mai multe țări, înainte de predare
Potrivit informațiilor prezentate de presa română, Vlad Băltățeanu ar fi părăsit România după producerea faptelor și ar fi trecut prin mai multe state europene, printre care Ungaria, Slovacia, Italia și Austria.
Ulterior, acesta ar fi ajuns în Elveția, unde s-a prezentat la poliția din St. Gallen.
Aceste informații descriu traseul relatat în spațiul public, însă autoritățile nu au prezentat până în acest moment toate detaliile privind deplasările sale.
Anchetatorii au găsit posibile urme de sânge în locuință
Cazul a intrat în atenția autorităților după descoperirea trupului unei femei de 28 de ani într-o valiză care plutea în râul Olt, în apropierea barajului Ionești.
În cadrul cercetărilor efectuate la locuința în care ar fi stat suspectul și victima, anchetatorii au identificat pe o saltea mai multe pete dinamice de substanță brun-roșiatică, despre care au precizat că par a fi sânge.
Probele au fost recoltate în condiții sterile pentru stabilirea naturii și provenienței acestora.
Aceste elemente fac parte din materialul probator analizat de anchetatori, iar concluziile definitive privind responsabilitatea penală urmează să fie stabilite de autoritățile judiciare.
Mandatul de arestare a fost emis în lipsă
Tribunalul Vâlcea a emis pe 23 septembrie mandatul de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Vlad Băltățeanu, după ce acesta nu a fost găsit de autorități.
Bărbatul a fost ulterior dat în urmărire, iar căutările au fost extinse la nivel internațional.
Predarea sa către autoritățile elvețiene schimbă etapa anchetei, însă nu reprezintă o soluție definitivă în dosarul penal. Urmează ca autoritățile din cele două state să parcurgă procedurile necesare pentru stabilirea modalității în care acesta va fi adus în România.
Ce pedeapsă riscă dacă va fi găsit vinovat
Băltățeanu este cercetat pentru omor, iar eventuala pedeapsă va depinde de încadrarea juridică stabilită de procurori și instanță, precum și de circumstanțele care vor fi demonstrate în cadrul procesului.
În această etapă, prezumția de nevinovăție se aplică, iar vinovăția poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.