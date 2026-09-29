Motivul pentru care Vlad Băltățeanu s-a predat în Elveția. Individul nu a ales întâmplător țara

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 16:27

Vlad Băltățeanu, principalul suspect în cazul morții tinerei de 28 de ani găsite într-o valiză în râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția după mai multe zile în care a fost căutat internațional. Bărbatul s-a prezentat la o secție de poliție din St. Gallen, iar acum se află în custodia autorităților elvețiene. Alegerea Elveției a atras atenția deoarece procedura prin care un suspect aflat acolo poate fi predat României este diferită de mecanismul mandatului european de arestare utilizat între statele membre UE.

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