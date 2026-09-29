Trei bărbați, acuzați că au spart aparate SelfPay în București. Au încercat să fugă cu mașina și au rănit un polițist

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 16:56

Trei bărbați sunt cercetați într-un dosar de furt calificat după ce ar fi forțat mai multe aparate de tip SelfPay din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei și ar fi sustras aproximativ 32.000 de lei. Suspecții au fost prinși pe 28 septembrie, însă unul dintre ei ar fi încercat să scape cu autoturismul, lovind mai multe mașini de Poliție. În timpul manevrei, un polițist a fost acroșat și târât pe asfalt.

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