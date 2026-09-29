Trei bărbați, acuzați că au spart aparate SelfPay în București. Au încercat să fugă cu mașina și au rănit un polițist

Trei bărbați sunt cercetați într-un dosar de furt calificat după ce ar fi forțat mai multe aparate de tip SelfPay din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei și ar fi sustras aproximativ 32.000 de lei. Suspecții au fost prinși pe 28 septembrie, însă unul dintre ei ar fi încercat să scape cu autoturismul, lovind mai multe mașini de Poliție. În timpul manevrei, un polițist a fost acroșat și târât pe asfalt.
Aparate SelfPay forțate în timpul nopții
Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, cei trei bărbați ar fi acționat în perioada 21-28 septembrie 2026, în timpul nopții.
Anchetatorii susțin că aceștia își acopereau fețele cu cagule și purtau mănuși pentru a nu fi identificați. Pentru a ajunge la banii din aparatele de plată, ar fi folosit un flex de mici dimensiuni, șurubelnițe și un levier.
În urma acțiunilor, din mai multe aparate de tip SelfPay amplasate în sectoarele 2 și 3 ar fi fost furați aproximativ 32.000 de lei.
Unul dintre suspecți a încercat să fugă cu mașina
Cei trei au fost depistați de polițiști pe 28 septembrie.
Potrivit anchetatorilor, unul dintre bărbați se afla la volanul unui autoturism oprit la un semafor din Sectorul 3. Polițiștii au intervenit și au blocat mașina cu patru autoturisme din dotare.
Șoferul ar fi încercat să scape, acroșând mai multe mașini ale Poliției și provocând avarii.
Deși ar fi fost somat în repetate rânduri să oprească, acesta ar fi continuat deplasarea în marșarier.
Polițist târât pe asfalt și rănit
În timpul încercării de a fugi, autoturismul condus de unul dintre inculpați avea portiera stânga față deschisă.
În aceste condiții, mașina a acroșat un ofițer de Poliție. Agentul a căzut și a fost târât pe asfalt, suferind leziuni la nivelul capului și membrelor.
Potrivit procurorilor, rănile au necesitat între 7 și 9 zile de îngrijiri medicale.
Incidentul a dus la extinderea acuzațiilor formulate în dosar, unul dintre bărbați fiind cercetat inclusiv pentru distrugere și ultraj.
Ce acuzații au fost formulate
Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.
Potrivit procurorilor, unul dintre inculpați este cercetat pentru furt calificat în formă continuată, în patru acte materiale, dintre care două fapte consumate și două tentative.
Un al doilea bărbat este cercetat pentru furt calificat în formă continuată, în trei acte materiale, dintre care două tentative, dar și pentru distrugere și ultraj.
Al treilea este cercetat pentru trei acte materiale de furt calificat, dintre care două tentative.
Încadrarea juridică și responsabilitatea fiecărei persoane urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare.
Ce au decis procurorii după prinderea celor trei
După depistarea suspecților, procurorul a dispus reținerea celor trei pentru o perioadă de 24 de ore.
Pe 29 septembrie, procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București a formulat propunere de arestare preventivă pentru toți cei trei inculpați.
Instanța este cea care va decide asupra măsurii preventive.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru documentarea întregii activități infracționale atribuite celor trei bărbați.