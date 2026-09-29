Fraudă la examenul auto în Brașov: peste 100 de permise anulate. Candidații din Galați își făceau mutații fictive

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 18:37

Un dosar complex privind fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere s-a încheiat definitiv, după ani de anchete și procese. Rețeaua ar fi funcționat în perioada 2013-2020, iar metoda pusă la punct de doi instructori auto din Brașov le permitea unor persoane care nu cunoșteau legislația rutieră să treacă proba teoretică.

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