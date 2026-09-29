Fraudă la examenul auto în Brașov: peste 100 de permise anulate. Candidații din Galați își făceau mutații fictive

Un dosar complex privind fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere s-a încheiat definitiv, după ani de anchete și procese. Rețeaua ar fi funcționat în perioada 2013-2020, iar metoda pusă la punct de doi instructori auto din Brașov le permitea unor persoane care nu cunoșteau legislația rutieră să treacă proba teoretică.
În schimbul unor sume de bani, candidații primeau ajutor chiar în sala de examen. În urma anchetei, peste 100 de permise de conducere obținute ilegal au fost anulate.
Potrivit anchetatorilor, cei doi instructori auto ar fi conceput un sistem prin care candidații erau ajutați să răspundă corect la întrebările de la proba teoretică.
Metoda presupunea ca, în sala de examinare, lângă persoana care susținea testul să fie introdusă o altă persoană. Aceasta avea deja permis de conducere pentru categoria B și urma, în mod fictiv, cursurile unei școli de șoferi pentru o altă categorie.
Odată ajunsă în sala de examen, persoana respectivă îi transmitea candidatului, contra cost, variantele corecte de răspuns.
Pentru serviciul oferit, beneficiarii ar fi plătit în jur de 3.000 de euro.
Candidați din Galați își făceau mutații fictive la Brașov
Ancheta a scos la iveală și un alt element al mecanismului. Mai multe persoane din Galați și-ar fi stabilit fictiv domiciliul în Brașov pentru a putea susține examenul în județ și a beneficia de metoda de fraudare.
Astfel, persoane care nu aveau legătură reală cu Brașovul își făceau mutații în acte și se înscriau la examen în județ.
Zeci de persoane ar fi obținut în acest mod dreptul de a conduce, deși nu ar fi cunoscut regulile de circulație necesare pentru promovarea examenului.
Rețeaua a fost destructurată în 2020, iar amploarea anchetei a dus ulterior la trimiterea în judecată a mai multor persoane, în dosare care au ajuns în instanță în decembrie 2023.
Achitări și prescrieri în dosarul de fraudă
În februarie 2025, Tribunalul Covasna a pronunțat o primă soluție importantă în cauză. Instanța a dispus achitarea majorității inculpaților în cazul acuzației de constituire a unui grup infracțional organizat, motivând că fapta nu era prevăzută de legea penală.
Pentru alte acuzații, procesul penal a fost închis ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
În același dosar, o femeie fusese condamnată la un an și două luni de închisoare pentru participație improprie la fals intelectual.
Separat, Tribunalul Brașov a condamnat un bărbat la cinci ani și șase luni de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de participație improprie la fals intelectual, în 33 de acte materiale, și trafic de influență, în cinci acte materiale.
Ulterior, dosarele care vizau aceleași fapte au fost conexate. Cauza a ajuns în apel la Curtea de Apel Brașov, iar ulterior dosarul a fost strămutat la Curtea de Apel Alba Iulia.
Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat soluția definitivă
Luni, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus încetarea procesului penal față de femeia care fusese condamnată de Tribunalul Covasna.
În cazul bărbatului condamnat de Tribunalul Brașov, instanța a redus pedeapsa. Acesta urmează să execute trei ani și două luni de închisoare, în regim de detenție.
Soluția instanței este definitivă.
Peste 100 de permise obținute prin fraudă au fost anulate
Pe lângă pedepsele stabilite de instanță, ancheta a avut și consecințe directe asupra persoanelor care au obținut ilegal permise de conducere.
La solicitarea procurorilor, documentele au fost anulate. Reprezentanții Parchetului au precizat pentru News.ro că este vorba despre peste 100 de permise de conducere.