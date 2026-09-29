Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Drona care s-a prăbușit în județul Brăila avea încărcătură explozivă. Anunțul MApN

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 18:44

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, marți după-amiază, că drona prăbușită pe un teren agricol din județul Brăila avea o încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Fragmentele descoperite la fața locului au fost ridicate de specialiștii Serviciului Român de Informații pentru evaluări suplimentare.

Drona prăbușită în Brăila avea încărcătură explozivă

"Misiunea de cercetare în zona localităţii Gropeni, judeţul Brăila, s-a încheiat. Militarii prezenţi la faţa locului au identificat un crater şi fragmente de dronă. Din evaluările tehnice realizate la faţa locului, s-a constatat că drona a avut încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Incendiul produs în urma incidentului a afectat o suprafaţă limitată de teren agricol", au transmis, marţi după-amiază, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Potrivit MApN, fragmentele dronei au fost preluate de o echipă specializată din cadrul Serviciului Român de Informații, pentru efectuarea unor evaluări suplimentare.

În același timp, elicopterul IAR-330 SOCAT care a participat la cercetarea aeriană a zonei a revenit și a aterizat la bază.

Alerta privind drona, transmisă prin 112

Reprezentanții MApN au menționat că autoritățile au fost informate despre incident în cursul dimineții de marți, după ce, în timpul nopții, un cetățean a apelat numărul de urgență 112 și a semnalat că un obiect a căzut pe un teren agricol.

"În dimineaţa zilei de marţi, 29 septembrie, Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil dronă, căzut pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localităţii Gropeni, judeţul Brăila. Incidentul a fost semnalat autorităţilor în cursul nopţii, prin apel la 112, de către un cetăţean care a comunicat despre căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu care s-a stins, fără a produce victime sau pagube materiale", a anunțat Ministerul Apărării Naţionale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

MApNdronaBrăila

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe