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Drona care s-a prăbușit în județul Brăila avea încărcătură explozivă. Anunțul MApN
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Ministerul Apărării Naționale a anunțat, marți după-amiază, că drona prăbușită pe un teren agricol din județul Brăila avea o încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Fragmentele descoperite la fața locului au fost ridicate de specialiștii Serviciului Român de Informații pentru evaluări suplimentare.
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