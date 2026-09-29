Drona care s-a prăbușit în județul Brăila avea încărcătură explozivă. Anunțul MApN

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 18:44

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, marți după-amiază, că drona prăbușită pe un teren agricol din județul Brăila avea o încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Fragmentele descoperite la fața locului au fost ridicate de specialiștii Serviciului Român de Informații pentru evaluări suplimentare.

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