Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Fragmente dintr-un obiect posibil dronă, descoperite pe un câmp din Brăila. Zona a fost securizată
Dronă găsită în Brăila
Fragmente ale unui obiect care ar putea proveni de la o dronă au fost descoperite, marți dimineață, pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni. Incidentul a fost semnalat prin 112 după ce obiectul ar fi căzut și ar fi provocat un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
Citește și
- 23:16Incendiu de proporții în Parcul Național Domogled. Flăcările au afectat 400 de hectare, iar elicopterele au făcut peste 500 de aruncări cu apă
- 23:03Trafic feroviar oprit temporar pe ruta Budapesta–Curtici. Un tren a deraiat în Ungaria
- 21:57 Incendiu puternic la Fălticeni. O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări
- 20:50Tragedie în Teleorman: un tânăr de 20 de ani a murit electrocutat în timp ce lucra la o mașină de bătut porumbul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News