Fragmente dintr-un obiect posibil dronă, descoperite pe un câmp din Brăila. Zona a fost securizată

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 08:57

Fragmente ale unui obiect care ar putea proveni de la o dronă au fost descoperite, marți dimineață, pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni. Incidentul a fost semnalat prin 112 după ce obiectul ar fi căzut și ar fi provocat un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

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