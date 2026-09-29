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Fragmente dintr-un obiect posibil dronă, descoperite pe un câmp din Brăila. Zona a fost securizată

Dronă găsită în Brăila

Dronă găsită în Brăila

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 08:57

Fragmente ale unui obiect care ar putea proveni de la o dronă au fost descoperite, marți dimineață, pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni. Incidentul a fost semnalat prin 112 după ce obiectul ar fi căzut și ar fi provocat un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat în dimineața zilei de marți, 29 septembrie, despre descoperirea unor fragmente provenite de la un obiect care ar putea fi o dronă. Resturile au fost găsite pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni, județul Brăila.

Incidentul fusese semnalat autorităților în cursul nopții, printr-un apel la 112. Persoana care a alertat autoritățile a transmis că a observat căderea unui obiect, urmată de izbucnirea unui incendiu. Focul s-a stins fără să provoace victime sau pagube materiale.

MAI și SRI au securizat zona

La fața locului au ajuns echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, care au securizat perimetrul în care au fost găsite fragmentele. Specialiștii urmează să cerceteze resturile pentru a stabili natura obiectului și proveniența acestuia.

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se va deplasa, de asemenea, la locul incidentului pentru verificarea zonei.

Incidente similare au fost înregistrate în ultimele săptămâni în mai multe zone ale țării. Pe 20 septembrie, mai multe fragmente de drone au fost recuperate din Marea Neagră, fără ca acestea să prezinte risc pirotehnic.

Radarele MApN nu au detectat o pătrundere neautorizată

Ministerul Apărării precizează că sistemele radar nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României în cursul nopții.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat că fragmentele găsite la Gropeni provin într-adevăr de la o dronă.

Cercetările continuă, iar MApN a anunțat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

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