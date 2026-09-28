Incendiu puternic la Fălticeni. O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 21:57

Un incendiu puternic a izbucnit la Fălticeni, într-o gospodărie nelocuită, unde o construcție anexă a fost cuprinsă de flăcări. Din primele informații, focul ar fi fost provocat intenționat.

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