Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiu puternic la Fălticeni. O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări

Incendiu

Incendiu

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 21:57

Un incendiu puternic a izbucnit la Fălticeni, într-o gospodărie nelocuită, unde o construcție anexă a fost cuprinsă de flăcări. Din primele informații, focul ar fi fost provocat intenționat.

Pentru stingerea incendiului, pompierii militari au intervenit cu trei autospeciale de stingere. Echipajele au reușit să localizeze incendiul în limitele în care a fost găsit, împiedicând extinderea flăcărilor, conform Informația ta.

Anexă de aproximativ 70 de metri pătrați, distrusă de foc

Incendiul a afectat grav construcția anexă din gospodăria nelocuită. Flăcările au distrus o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați.

De asemenea, incendiul s-a extins la vegetația din apropiere, fiind afectată o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Intervenția rapidă a pompierilor a contribuit la limitarea propagării focului către alte zone ale gospodăriei.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

La locul solicitării au fost mobilizate trei autospeciale de stingere ale pompierilor militari.

Echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar focul a fost menținut în limitele constatate la sosirea salvatorilor.

Nu sunt disponibile, deocamdată, informații privind existența unor victime.

Focul ar fi fost provocat intenționat

Potrivit primelor informații, incendiul nu ar fi izbucnit accidental, ci ar fi fost provocat intenționat.

Împrejurările exacte în care a fost declanșat focul urmează să fie stabilite în urma verificărilor autorităților.

Ancheta va trebui să clarifice cine a provocat incendiul și care au fost circumstanțele în care acesta a izbucnit.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu in falticeniincendiu anexaIncendiu provocat

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe