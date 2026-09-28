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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic la Fălticeni. O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări
Incendiu
Un incendiu puternic a izbucnit la Fălticeni, într-o gospodărie nelocuită, unde o construcție anexă a fost cuprinsă de flăcări. Din primele informații, focul ar fi fost provocat intenționat.
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