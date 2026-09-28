Captură uriașă pe DN5. Autocar cu haine contrafăcute, țigări de contrabandă și 110 kilograme de grăsime animală, oprit de polițiști

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 18:16

Oprit pentru un control de rutină pe DN5, în apropierea localității Daia, un autocar care circula pe ruta internațională și se îndrepta spre București a ajuns în centrul unei anchete de amploare. Polițiștii giurgiuveni au descoperit în vehicul mii de produse suspectate că sunt contrafăcute, zeci de mii de țigarete fără documente fiscale, dar și o cantitate importantă de grăsime animală transportată în condiții necorespunzătoare.

Distribuie articolul