Captură uriașă pe DN5. Autocar cu haine contrafăcute, țigări de contrabandă și 110 kilograme de grăsime animală, oprit de polițiști

Oprit pentru un control de rutină pe DN5, în apropierea localității Daia, un autocar care circula pe ruta internațională și se îndrepta spre București a ajuns în centrul unei anchete de amploare. Polițiștii giurgiuveni au descoperit în vehicul mii de produse suspectate că sunt contrafăcute, zeci de mii de țigarete fără documente fiscale, dar și o cantitate importantă de grăsime animală transportată în condiții necorespunzătoare.
Valoarea estimată a produselor originale în cazul mărfii susceptibile a fi contrafăcută depășește 505.000 de lei.
Control de amploare pe DN5, lângă Daia
Acțiunea a avut loc sâmbătă, când polițiștii Serviciului Rutier Giurgiu au oprit pentru verificări un autocar care efectua transport internațional de persoane și circula către municipiul București.
În timpul primelor verificări, oamenii legii au observat comportamentul unor pasageri și au remarcat cantitatea mare de bagaje transportate. Pentru efectuarea unui control amănunțit, polițiștii rutieri au solicitat sprijinul colegilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu.
Autocarul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Acolo, polițiștii, împreună cu specialiști ai Serviciului Criminalistic, au verificat atât cala autocarului, cât și bagajele pasagerilor.
Peste 2.100 de produse de lux, suspectate că sunt contrafăcute
În urma verificărilor, au fost descoperite mai mult de 2.100 de articole, printre care haine, încălțăminte și parfumuri, care purtau însemnele unor mărci cunoscute și protejate pe teritoriul României.
Produsele sunt susceptibile a fi contrafăcute, iar valoarea de piață a produselor originale corespunzătoare a fost estimată la 505.100 de lei, echivalentul a peste 100.000 de euro.
Ancheta polițiștilor a stabilit că marfa ar aparține unui cetățean turc și altor trei femei românce, cu vârste cuprinse între 23 și 44 de ani.
În cazul celor patru persoane au fost întocmite dosare penale pentru punerea în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.
Peste 28.000 de țigarete, găsite asupra pasagerilor
Controlul autocarului a scos la iveală și o cantitate importantă de produse din tutun.
Polițiștii au descoperit asupra a nouă persoane peste 28.200 de țigarete, de diferite mărci. Unele dintre acestea nu aveau timbre fiscale, în timp ce altele purtau timbre fiscale din Turcia.
Pentru încălcările constatate, oamenii legii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 100.000 de lei.
110 kilograme de grăsime animală, transportate în condiții necorespunzătoare
O altă descoperire făcută în autocar a ridicat probleme din punct de vedere sanitar-veterinar.
Polițiștii au identificat aproximativ 110 kilograme de țesut gras de origine animală, care ar fi fost transportat și depozitat fără respectarea condițiilor sanitare corespunzătoare.
Pentru verificarea situației, la fața locului a fost solicitată o echipă a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu. Specialiștii au preluat și evaluat produsele identificate.
Aproape 1.500 de haine fără acte
În timpul controlului au mai fost descoperite 1.475 de articole vestimentare care nu aveau marcă și pentru care nu au fost prezentate documente de proveniență.
În acest caz, polițiștii au solicitat sprijinul reprezentanților Direcției Regionale Vamale București, care urmează să verifice dacă introducerea mărfurilor în România s-a realizat cu respectarea prevederilor legale.
Produsele identificate în autocar au fost ridicate și indisponibilizate la sediul IPJ Giurgiu. Printre acestea se numără articole vestimentare și produse de lux suspectate de contrafacere, țigarete, țesut gras de origine animală și haine pentru care nu au fost prezentate documente de proveniență.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili proveniența exactă a mărfurilor, traseul acestora și modul în care urmau să ajungă pe piața din București.