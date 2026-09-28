Ioana este tânăra de 27 de ani, din Vrancea, ucisă de soț. Ce l-a făcut pe bărbat să recurgă la gestul necugetat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 17:02

O tragedie cumplită a avut loc în comuna Gugești, județul Vrancea, unde o femeie de doar 27 de ani și-a pierdut viața în urma unui conflict cu soțul său. Ioana era mamă și a lăsat în urmă un copil, dar și o familie care încearcă acum să accepte pierderea tinerei.

Distribuie articolul