Aproape 30.000 de oameni riscă să rămână fără căldură la Râmnicu Vâlcea. CET Govora are nevoie urgentă de 15 milioane de lei

Aproape 30.000 de locuitori din Râmnicu Vâlcea riscă să rămână fără căldură și apă caldă înainte de sezonul rece. CET Govora are nevoie urgentă de 15 milioane de lei pentru a continua furnizarea agentului termic.
CET Govora are nevoie urgentă de 15 milioane de lei
Situația este critică la Râmnicu Vâlcea, unde CET Govora riscă să se oprească dacă nu sunt găsite fondurile necesare funcționării. Consiliul Județean solicită de urgență 15 milioane de lei pentru a evita întreruperea furnizării căldurii și a apei calde. Centrala se află în insolvență, iar autoritățile locale spun că nu mai pot acoperi cheltuielile de funcționare. Problema apare în condițiile în care temperaturile încep să scadă, iar orașul se apropie de sezonul rece.
Situația CET Govora este urmărită de mai multe săptămâni. Realitatea.net relata la începutul lunii septembrie despre închiderea CET Govora și riscul ca mii de consumatori să rămână fără apă caldă.
Aproape 10.000 de copii ar putea fi afectați
O eventuală oprire a agentului termic nu ar afecta doar locuințele. Aproape 10.000 de copii din creșe, grădinițe, școli și licee ar putea rămâne fără căldură. În total, aproximativ 30.000 de oameni din municipiu ar putea fi afectați, în zeci de mii de apartamente. Autoritățile avertizează că situația trebuie rezolvată înainte ca temperaturile să scadă și mai mult, pentru ca unitățile de învățământ să poată funcționa în condiții normale.
Alertă și în spitalele din Râmnicu Vâlcea
Probleme grave ar putea apărea și în unitățile medicale. În spitalele din zonă ajung zilnic aproximativ 1.500-2.000 de pacienți, iar lipsa căldurii și a apei calde ar putea afecta activitatea acestora. Pe lista instituțiilor care ar putea fi afectate se află și Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Consiliul Județean avertizează că timpul pentru găsirea unei soluții este foarte scurt și cere o rectificare bugetară de urgență pentru ca CET Govora să poată continua furnizarea agentului termic. Fără o intervenție rapidă, Râmnicu Vâlcea riscă să intre în sezonul rece cu mii de locuințe și instituții publice fără căldură.