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Locale· 2 min citire
Accident mortal pe DN 1A, provocat de un șofer băut. O femeie a murit, alte patru persoane au ajuns la spital
Accident rutier Prahova
Un accident rutier mortal s-a produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 1A, în localitatea Boldești-Scăeni, în zona kilometrului 92+900 m. Potrivit polițiștilor, un tânăr de 28 de ani, aflat sub influența alcoolului, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.
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