Accident mortal pe DN 1A, provocat de un șofer băut. O femeie a murit, alte patru persoane au ajuns la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 09:05

Un accident rutier mortal s-a produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 1A, în localitatea Boldești-Scăeni, în zona kilometrului 92+900 m. Potrivit polițiștilor, un tânăr de 28 de ani, aflat sub influența alcoolului, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident rutierfemeie decedata accident