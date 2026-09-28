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Accident mortal pe DN 1A, provocat de un șofer băut. O femeie a murit, alte patru persoane au ajuns la spital

Accident rutier Prahova

Accident rutier Prahova

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 09:05

Un accident rutier mortal s-a produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 1A, în localitatea Boldești-Scăeni, în zona kilometrului 92+900 m. Potrivit polițiștilor, un tânăr de 28 de ani, aflat sub influența alcoolului, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un tânăr de 28 de ani ar fi condus un autoturism pe raza localităţii Boldeşti-Scăeni, pe direcţia de deplasare Vălenii de Munte către Ploieşti, în zona km 92+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 63 de ani, care circula din sens opus”, a informat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Trei persoane au rămas încarcerate

În urma impactului, trei persoane au rămas încarcerate, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea lor din autoturisme.

„Pompierii au intervenit pentru extragerea victimelor, iar cele trei persoane încarcerate au fost scoase din autoturisme. Una dintre victime, o femeie în vârstă de 59 de ani, se afla în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, femeia a fost declarată decedată”, precizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Femeia de 59 de ani era pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 63 de ani.

Patru persoane au ajuns la spital

Ambii șoferi implicați în accident, precum și doi bărbați în vârstă de 31 și 38 de ani, au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Șoferul de 28 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

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