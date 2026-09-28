Doi pietoni, loviți de o mașină în zona unei treceri din Sibiu. La volan era un bărbat de 80 de ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 10:29

Doi pietoni au fost răniți după ce au fost loviți de o mașină pe strada Aurel Vlaicu din Mediaș, în zona unei treceri pentru pietoni. Un bărbat de 49 de ani și o femeie de 42 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

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