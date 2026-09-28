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Locale· 1 min citire
Doi pietoni, loviți de o mașină în zona unei treceri din Sibiu. La volan era un bărbat de 80 de ani
Doi pietoni, loviți pe trecerea de pietoni
Doi pietoni au fost răniți după ce au fost loviți de o mașină pe strada Aurel Vlaicu din Mediaș, în zona unei treceri pentru pietoni. Un bărbat de 49 de ani și o femeie de 42 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
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