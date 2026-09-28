Incendiu de proporții în Parcul Național Domogled. Flăcările au afectat 400 de hectare, iar elicopterele au făcut peste 500 de aruncări cu apă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 23:16

Un incendiu de fond forestier continuă să afecteze Parcul Național Domogled, Valea Cernei, după aproape o lună de la izbucnirea celui de-al doilea focar din această vară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, suprafața afectată este estimată la aproximativ 400 de hectare.

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