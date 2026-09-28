Incendiu de proporții în Parcul Național Domogled. Flăcările au afectat 400 de hectare, iar elicopterele au făcut peste 500 de aruncări cu apă

Un incendiu de fond forestier continuă să afecteze Parcul Național Domogled, Valea Cernei, după aproape o lună de la izbucnirea celui de-al doilea focar din această vară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, suprafața afectată este estimată la aproximativ 400 de hectare.
Intervenția pompierilor este extrem de dificilă din cauza reliefului accidentat și a zonelor în care accesul terestru este imposibil. Pentru limitarea și stingerea focarelor au fost mobilizate atât echipe de la sol, cât și elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație.
Două incendii au afectat Parcul Național Domogled în această vară
IGSU precizează că zona montană a Parcului Național Domogled - Valea Cernei s-a confruntat în această vară cu două incendii de fond forestier.
Primul incendiu a izbucnit în data de 9 august și a fost lichidat pe 25 august. Intervenția s-a desfășurat timp de 14 zile într-o zonă greu accesibilă, fiind necesară utilizarea simultană a resurselor terestre și aeriene.
La operațiuni au participat pompieri din cadrul IGSU, echipaje ale Inspectoratului General de Aviație, membri ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență, angajați ai Ocolului Silvic și reprezentanți ai Administrației Parcului Național Domogled - Valea Cernei.
În cele 14 zile, elicopterele au efectuat 676 de aruncări cu apă asupra focarelor care nu puteau fi abordate de echipele de la sol. Incendiul a fost declarat lichidat pe 25 august, suprafața de fond forestier afectată fiind estimată la aproximativ 37 de hectare.
Al doilea incendiu se manifestă din 2 septembrie
Un nou incendiu a fost observat în aceeași zonă pe 2 septembrie, iar acesta continuă să reprezinte o provocare pentru echipele de intervenție.
Pompierii și celelalte structuri implicate au acționat zilnic pentru localizarea și limitarea focarelor. Misiunile sunt îngreunate de relieful stâncos, diferențele mari de nivel și lipsa unor căi de acces către anumite puncte.
Până acum, în operațiunile desfășurate pentru stingerea celui de-al doilea incendiu au fost implicați peste 270 de pompieri, alături de lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane și reprezentanți ai administrației parcului.
Elicopterele au făcut 514 aruncări cu apă
Din cauza terenului dificil, intervenția terestră a fost sprijinită permanent din aer. Elicopterele Inspectoratului General de Aviație al MAI, dotate cu sisteme Bambi Bucket, au fost folosite pentru a ajunge la focarele inaccesibile echipelor de la sol.
În cadrul celui de-al doilea incendiu, aeronavele au executat până acum 514 aruncări cu apă.
În total, pe durata celor două intervenții, elicopterele au efectuat 25 de misiuni, care au însumat aproape 155 de ore de zbor dedicate operațiunilor de stingere și sprijinului acordat forțelor terestre.
Seceta și lipsa ploilor complică intervenția
Una dintre principalele dificultăți întâmpinate de pompieri este reprezentată de seceta prelungită și de cantitățile reduse de precipitații.
Vegetația uscată favorizează propagarea și menținerea arderii, iar focarele pot continua să se manifeste la nivelul litierei și al materialului lemnos. În aceste condiții, echipele trebuie să adapteze permanent modul de intervenție.
Potrivit datelor transmise de Ocolul Silvic Băile Herculane, suprafața afectată de cel de-al doilea incendiu este estimată în prezent la aproximativ 400 de hectare.
Două elicoptere suplimentare intră în operațiune
Intervenția continuă, iar pentru data de 29 septembrie au fost pregătite noi resurse aeriene.
IGSU a anunțat că două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI urmează să se alăture echipelor aflate deja în teren. Una dintre aeronave face parte din rezerva rescEU a Mecanismului European de Protecție Civilă, aflată în România.
Cele două elicoptere vor sprijini forțele terestre prin intervenții asupra zonelor în care pompierii nu pot ajunge. Misiunile aeriene vor fi stabilite în funcție de evoluția focarelor, condițiile meteorologice și siguranța necesară pentru efectuarea zborurilor.