ANM anunță cum va fi vremea până la jumătatea lui octombrie. După frig, temperaturile cresc peste normalul perioadei

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni, până pe 19 octombrie. După un început de interval cu temperaturi mai scăzute decât cele normale în toate regiunile, vremea se va încălzi treptat, iar în octombrie mediile termice vor ajunge ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă.
Primele zile aduc o răcire accentuată a vremii, însă schimbarea nu va dura. Spre finalul intervalului analizat, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale la nivelul întregii țări, în timp ce precipitațiile vor reveni, în general, la valori apropiate de cele specifice perioadei.
21-28 septembrie: temperaturi sub normal în toată țara
În săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile. În privința ploilor, cantitățile de precipitații vor fi peste normal în nord-estul țării, în timp ce în vest și sud-vest vor fi mai reduse decât media obișnuită.
În restul României, regimul pluviometric va fi apropiat de valorile normale pentru ultima parte a lunii septembrie.
Vremea începe să se încălzească la final de septembrie
Pentru intervalul 28 septembrie-5 octombrie, ANM estimează o schimbare față de săptămâna precedentă. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul normelor climatologice.
„Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice”, arată estimarea ANM.
În același interval, ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării.
„Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării”, precizează meteorologii.
5-12 octombrie: temperaturi ușor peste normal în majoritatea regiunilor
Încălzirea va continua și în cea de-a doua săptămână din octombrie. În perioada 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.
„Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor”, estimează ANM.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor apropia din nou de valorile obișnuite.
„Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării”, arată prognoza.
Finalul intervalului aduce temperaturi peste normal în toată România
Pentru ultima săptămână analizată, 12-19 octombrie, meteorologii estimează valori termice ușor peste cele normale în toate regiunile țării.
„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări”, transmite ANM.
Și precipitațiile vor reveni la un regim apropiat de normal, fără abateri importante estimate la nivel regional.
„Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile”, potrivit ANM.