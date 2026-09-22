ANM anunță cum va fi vremea până la jumătatea lui octombrie. După frig, temperaturile cresc peste normalul perioadei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 08:15

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni, până pe 19 octombrie. După un început de interval cu temperaturi mai scăzute decât cele normale în toate regiunile, vremea se va încălzi treptat, iar în octombrie mediile termice vor ajunge ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

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