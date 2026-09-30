Prima reacție a soției lui Gheorghe după tragedia din Orhei. Mesajul distribuit de Irina

Soția lui Gheorghe Moldovan, bărbatul care a murit după ce s-ar fi împușcat în curtea locuinței sale, a transmis primul mesaj după tragedie. Irina nu a făcut declarații publice despre cele întâmplate, însă a distribuit un mesaj al reprezentanților unei biserici din Chișinău, în care este cerută discreție și înțelegere față de familia și apropiații celui decedat.
Tragedia a avut loc în Orhei, Republica Moldova, iar cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online. Gheorghe, în vârstă de 30 de ani, se afla în proces de divorț cu Irina și, potrivit informațiilor prezentate despre caz, avea trei copii.
Mesajul distribuit de Irina după moartea lui Gheorghe
După tragedie, Irina a ales să nu vorbească public despre relația cu soțul său sau despre circumstanțele în care acesta a murit.
În schimb, femeia a distribuit un mesaj transmis de reprezentanții unei biserici din Chișinău, unde Gheorghe ar fi fost membru timp de mai mulți ani. Pe pagina sa de socializare se observă și postări distribuite despre violența domestică.
Autorii mesajului au făcut apel la cei care discută despre tragedie să evite judecățile și comentariile care ar putea răni familia și persoanele apropiate victimei.
„În urma tragediei care a avut loc ieri, în care a fost implicat Gheorghe Moldovan, care a fost membru al bisericii noastre timp de mai mulți ani, au apărut numeroase comentarii și judecăți”, se arată în mesajul distribuit de Irina.
Reprezentanții bisericii au precizat că pastorul Vasile Filat a transmis, la rândul său, un mesaj video în care oferă explicații despre situația creată.
„Înainte de a comenta sau de a judeca, vă rugăm să vă gândiți bine la cuvintele pe care le spuneți. Să nu uităm că vorbele noastre au o mare putere și pot răni profund, mai ales în momente atât de dureroase”, au transmis reprezentanții bisericii.
Aceștia au cerut publicului să manifeste „înțelegere, respect și responsabilitate” atunci când vorbește despre tragedie.
Gheorghe se afla în proces de divorț
Potrivit informațiilor prezentate despre caz, Gheorghe Moldovan și Irina se aflau în proces de divorț în momentul tragediei.
Bărbatul ar fi trecut printr-o perioadă dificilă și ar fi publicat anterior pe rețelele sociale mai multe materiale video în care vorbea despre problemele din viața sa și făcea referire la intenția de a-și lua viața.
Într-unul dintre mesajele sale, Gheorghe ar fi pus situația în legătură cu relația pe care o avea cu soția sa și ar fi susținut că anumite afirmații ale acesteia l-au afectat profund.
„Din cauza soției mele am ajuns în etapa de a-mi pune capăt zilelor, cu părere de rău”, ar fi spus bărbatul într-o înregistrare.
El ar fi susținut că, în perioada anterioară tragediei, ar fi auzit în repetate rânduri afirmații extrem de dure din partea soției sale.
Tragedia s-a produs în curtea locuinței
Gheorghe Moldovan și-ar fi pus capăt zilelor în curtea locuinței în care se afla soția sa. Potrivit informațiilor prezentate despre caz, bărbatul ar fi recurs la arma de foc în timp ce se afla în apropierea casei.
Circumstanțele exacte ale tragediei și motivele care au dus la gestul extrem sunt analizate de autorități.
În acest context, mesajul transmis de biserica din Chișinău și distribuit de Irina reprezintă, până în prezent, reacția publică asociată soției lui Gheorghe după tragedie.
Familia și apropiații bărbatului trec printr-o perioadă extrem de dificilă, iar reprezentanții bisericii au făcut apel la discreție și la evitarea speculațiilor în jurul cazului.