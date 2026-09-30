Prima reacție a soției lui Gheorghe după tragedia din Orhei. Mesajul distribuit de Irina

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 14:22

Soția lui Gheorghe Moldovan, bărbatul care a murit după ce s-ar fi împușcat în curtea locuinței sale, a transmis primul mesaj după tragedie. Irina nu a făcut declarații publice despre cele întâmplate, însă a distribuit un mesaj al reprezentanților unei biserici din Chișinău, în care este cerută discreție și înțelegere față de familia și apropiații celui decedat.

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