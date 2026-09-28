Tragedie: un bărbat s-a împușcat în timp ce se afla în proces de divorț cu soția. Gheorghe este tatăl a trei copii

O tragedie a avut loc în orașul Orhei din Republica Moldova, unde un bărbat în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața după ce s-a împușcat. Gheorghe Moldovan ar fi mers la locuința soției sale, cu care se afla în proces de divorț, iar incidentul s-a produs în prezența celor trei copii ai cuplului, potrivit informațiilor prezentate despre caz.
Înainte de tragedie, bărbatul a publicat un videoclip în care vorbea despre problemele pe care le avea în familie și despre despărțirea de soția sa. În mesaj, el a susținut că nu putea accepta divorțul și a făcut acuzații la adresa femeii.
Bărbatul vorbea despre problemele din căsnicie
Gheorghe Moldovan locuia în Orhei împreună cu soția și cei trei copii ai lor. Potrivit informațiilor preliminare, în ultima perioadă relația dintre cei doi devenise tensionată, iar femeia ar fi decis să încheie căsnicia.
În mesajul publicat înainte de moarte, bărbatul a vorbit despre conflictele dintre el și soția sa și despre cuvintele pe care susținea că aceasta i le-ar fi adresat în repetate rânduri.
El a pus tragedia pe seama situației familiale și a susținut că despărțirea și conflictele dintre cei doi l-au afectat profund.
Afirmațiile făcute de bărbat reprezintă însă perspectiva sa asupra conflictului familial. Nu există, în informațiile prezentate despre caz, o confirmare independentă a tuturor acuzațiilor formulate în mesajul său.
Poliția din Republica Moldova a deschis o anchetă
Poliția a confirmat producerea incidentului și a oferit primele informații despre împrejurările în care acesta s-a produs.
Potrivit datelor preliminare transmise de autorități, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare.
Gheorghe Moldovan deținea legal arma folosită în incident.
„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare”, au transmis reprezentanții Poliției.
Anchetatorii au precizat că între cei doi existau neînțelegeri familiale și că aceștia se aflau în proces de divorț.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Gheorghe Moldovan era arbitru de fotbal
Bărbatul avea 30 de ani și era cunoscut și în lumea fotbalului din Republica Moldova.
Gheorghe Moldovan activa ca arbitru și a fost prezent la partide din Liga 1 și Liga 2, ocupând atât poziția de arbitru principal, cât și pe cea de arbitru asistent, potrivit informațiilor publicate de moldfootball.com.
Moartea sa a provocat reacții în rândul celor care l-au cunoscut, iar tragedia lasă în urmă trei copii.
Cazul este în continuare cercetat de autorități, care urmează să stabilească exact succesiunea evenimentelor și toate împrejurările care au dus la moartea bărbatului.