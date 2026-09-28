Tragedie: un bărbat s-a împușcat în timp ce se afla în proces de divorț cu soția. Gheorghe este tatăl a trei copii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 23:53

O tragedie a avut loc în orașul Orhei din Republica Moldova, unde un bărbat în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața după ce s-a împușcat. Gheorghe Moldovan ar fi mers la locuința soției sale, cu care se afla în proces de divorț, iar incidentul s-a produs în prezența celor trei copii ai cuplului, potrivit informațiilor prezentate despre caz.

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