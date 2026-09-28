Realitatea Plus, televiziunea românească acreditată permanent la Senatul SUA. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român în mijlocul evenimentelor de la Washington

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 22:16

Realitatea Plus este televiziunea românească acreditată permanent la Senatul Statelor Unite, cu acces constant în Galeria de Radio-Televiziune. Un moment istoric pentru Televiziunea Poporului și pentru românii care vor să afle, direct de la sursă, ce se decide la Washington! Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, Departamentul de Stat, dar și în Congresul american și transmite oră de oră cele mai importante știri.

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