Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Realitatea Plus, televiziunea românească acreditată permanent la Senatul SUA. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român în mijlocul evenimentelor de la Washington

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 22:16

Realitatea Plus este televiziunea românească acreditată permanent la Senatul Statelor Unite, cu acces constant în Galeria de Radio-Televiziune. Un moment istoric pentru Televiziunea Poporului și pentru românii care vor să afle, direct de la sursă, ce se decide la Washington! Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, Departamentul de Stat, dar și în Congresul american și transmite oră de oră cele mai importante știri.

Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român în mijlocul evenimentelor de la Washington

Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român prezent la discuțiile despre viitorul Orientului Mijlociu dintre secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și liderii Libanului și Arabiei Saudite.

Totodată, realizatoarea emisiunii ”Miza Zilei”, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, la Departamentul de Stat, dar și în Congresul american, urmărește cu atenție și activitatea senatorilor americani.

”Senatorii votează o lege care schimbă din temelii sportul universitar american: reguli noi pentru banii pe care îi primesc sportivii din imagine și nume pentru transferuri, dar și eligibilitate. Liderul majorității, John Thune, pune în prim plan legea privind protecția consumatorilor de energie, care vrea ca giganții centrelor de date pentru inteligență artificială să-și pregătească singuri costurile de rețea și nu familiile americane”, a declarat Ana Maria Păcuraru.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacuraruCongresul AmericanRealitatea Plus

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe