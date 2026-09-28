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Extern· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român prezent la discuțiile-cheie despre viitorul Orientului Mijlociu. Realitatea PLUS transmite din cel mai fierbinte punct al lumii

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 sept. 2026, 20:58
Actualizat28 sept. 2026, 21:01
SursăRealitatea PLUS

Echipa Realitatea Plus este prezentă la Washington D.C., unde Marco Rubio a discutat cu liderii Libanului și Arabiei Saudite despre securitatea regională, Hezbollah și normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel. Trimisul special în SUA, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, transmite oră de oră informații de peste Ocean.

Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român prezent la discuțiile despre viitorul Orientului Mijlociu

Discuțiile au loc într-un moment critic pentru Beirut. Washingtonul cere dezarmarea Hezbollah și controlul exclusiv al armatei libaneze la graniță, iar guvernul libanez cere garanții privind retragerea Israelului din sud. Întâlnirea vine pe fondul războiului cu Iranul, care a transformat Libanul într-una dintre piesele cheie ale echilibrului regional.

”Pe masă se află viitorul Libanului după conflictul dintre Israel și Hezbollah, dezarmarea grupării susținute de Iran, securitatea graniței de nord a Israelului și banii pentru reconstrucție pe care Washingtonul îi condiționează de reformă”, a transmis Ana Maria Păcuraru.

Realitatea PLUS transmite din cel mai fierbinte punct al lumii

Totodată, Ana Maria Păcuraru urmărește și activitatea senatorilor americani.

”Senatorii votează o lege care schimbă din temelii sportul universitar american: reguli noi pentru banii pe care îi primesc sportivii din imagine și nume pentru transferuri, dar și eligibilitate. Liderul majorității, John Thune, pune în prim plan legea privind protecția consumatorilor de energie, care vrea ca giganții centrelor de date pentru inteligență artificială să-și pregătească singuri costurile de rețea și nu familiile americane”, a mai spus Ana Maria Păcuraru.

Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă. Ea are acreditare și la Departamentul de Stat, dar și în Congresul american.

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