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Extern· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român prezent la discuțiile-cheie despre viitorul Orientului Mijlociu. Realitatea PLUS transmite din cel mai fierbinte punct al lumii
Publicat28 sept. 2026, 20:58
Actualizat28 sept. 2026, 21:01
SursăRealitatea PLUS
Echipa Realitatea Plus este prezentă la Washington D.C., unde Marco Rubio a discutat cu liderii Libanului și Arabiei Saudite despre securitatea regională, Hezbollah și normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel. Trimisul special în SUA, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, transmite oră de oră informații de peste Ocean.
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