Avion Delta Air Lines, aterizare de urgență în Portugalia după ce a fost detectat fum în cabină: 14 persoane au primit îngrijiri medicale

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 10:08

Un avion al companiei americane Delta Air Lines cu 296 de pasageri la bord a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Porto, în nordul Portugaliei, după ce a fost detectat fum în cabină. 14 pasageri au primit îngrijiri medicale, iar patru dintre aceștia au fost spitalizați.

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