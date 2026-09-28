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Avion Delta Air Lines, aterizare de urgență în Portugalia după ce a fost detectat fum în cabină: 14 persoane au primit îngrijiri medicale

Delta Air Lines/ Profimedia

Delta Air Lines/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 10:08

Un avion al companiei americane Delta Air Lines cu 296 de pasageri la bord a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Porto, în nordul Portugaliei, după ce a fost detectat fum în cabină. 14 pasageri au primit îngrijiri medicale, iar patru dintre aceștia au fost spitalizați.

Un avion aparţinând companiei americane Delta Air Lines a efectuat o aterizare de urgenţă pe aeroportul din Porto, în nordul Portugaliei, după ce s-a detectat fum în cabină, iar 14 pasageri au primit îngrijiri, a anunţat Protecţia Civilă, relatează AFP.

Presa portugheză relatează că avionul, care decolase duminică de la Barcelona cu destinația Boston, avea la bord 296 de pasageri.

Dintre cele 14 persoane care au primit îngrijiri medicale la Porto, patru au fost „rănite ușor” după ce au inhalat fum și au fost transportate la spital, a anunțat un purtător de cuvânt al Protecției Civile.

Cauza incidentului nu era cunoscută la momentul respectiv, potrivit serviciilor de intervenție.

Incidentul vine după ce cu doar o zi înainte, respectiv sâmbătă, 26 septembrie, un avion Lufthansa care zbura de la Frankfurt la Lisabona a fost deviat de urgență către Lyon, după ce bateria externă a unui pasager a luat foc în timpul zborului. La bordul aeronavei se aflau 198 de pasageri și șase membri ai echipajului, însă nimeni nu a fost rănit.

Avionul a ajuns la sol fără alte incidente. Toți pasagerii au părăsit aeronava în mod normal și nu au fost raportate persoane rănite, conform AFP.

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