Germania, verdict dur după discuția cu Lavrov: „Rusia nu arată disponibilitatea de a negocia constructiv”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 18:05

Rusia nu este pregătită pentru negocieri privind încheierea războiului din Ucraina și nici pentru o dezescaladare a acțiunilor militare, susține ministrul german de Externe, Johann Wadephul. Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care acesta a avut-o la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov.

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