Germania, verdict dur după discuția cu Lavrov: „Rusia nu arată disponibilitatea de a negocia constructiv”

Rusia nu este pregătită pentru negocieri privind încheierea războiului din Ucraina și nici pentru o dezescaladare a acțiunilor militare, susține ministrul german de Externe, Johann Wadephul. Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care acesta a avut-o la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov.
Wadephul: Rusia nu arată disponibilitate pentru negocieri
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, susține că discuția purtată cu Serghei Lavrov nu a arătat o schimbare în poziția Moscovei față de războiul din Ucraina. Cei doi s-au întâlnit pe 26 septembrie, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, într-o discuție care a durat aproximativ 20 de minute.
„Tuturor celor care continuă să spună că Germania trebuie să negocieze, că Germania trebuie să vorbească cu Rusia, le spun acum: facem acest lucru. Și, din păcate, Rusia nu arată în acest moment disponibilitatea de a adopta o poziție constructivă de negociere”, a spus Wadephul.
Potrivit ministrului german, aceasta a fost prima întâlnire dintre șefii diplomațiilor celor două țări din ianuarie 2022. Discuția ar fi fost facilitată de reprezentanți ai altor state, care susțineau că Moscova este „pregătită pentru dialog”.
Germania își menține sprijinul pentru Ucraina
În timpul întâlnirii, Wadephul a abordat problema exporturilor de cereale din Ucraina și Rusia, dar și incidentul cu drona găsită pe aeroportul din Leipzig. Ministrul german a reafirmat și sprijinul „absolut de neclintit” al Berlinului pentru Kiev. Deși a descris discuția drept „tensionată” și a susținut că Rusia nu este pregătită să pună capăt războiului, Wadephul consideră că dialogul cu Moscova trebuie să continue. În opinia sa, aceasta este în prezent „misiunea diplomației”, conform Moscow Times.
Serghei Lavrov a avut, la rândul său, o poziție critică după discuție. Șeful diplomației ruse a declarat că Wadephul i-a făcut un „reproș” în legătură cu drona găsită la Leipzig și a susținut că întâlnirea nu a adus nimic nou.
„Dacă ne uităm la declarațiile publice zilnice ale Berlinului, nu am auzit nimic nou”, a spus Lavrov.
Ministrul rus de Externe a adăugat că partea germană ar fi putut „pur și simplu să-l sune” și a susținut că Moscova nu refuză să asculte reprezentanții altor state. Ministerul rus de Externe a precizat că întâlnirea a fost solicitată de partea germană și că discuțiile au vizat atât relațiile dintre cele două țări, cât și războiul din Ucraina.
Moscova nu vrea să oprească luptele în timpul negocierilor
Înaintea întâlnirii cu Wadephul, Lavrov discutase și cu secretarul de stat american Marco Rubio. Șeful diplomației ruse a declarat ulterior că Rusia este pregătită să negocieze, dar nu intenționează să oprească acțiunile militare pe durata discuțiilor. Lavrov a susținut că Moscova nu va face o pauză în operațiunile militare, indiferent de formatul negocierilor, argumentând că o asemenea măsură i-ar oferi Ucrainei un „răgaz”.