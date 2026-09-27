Serghei Lavrov, întrebat de Ana Maria Păcuraru dacă baza de la Deveselu este o țintă a Rusiei: „E secret”

Publicat 27 sept. 2026, 08:09 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă baza de la Deveselu se află printre țintele armatei ruse. Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist străin care a reprezentat presa europeană la conferința specială de la ONU, despre statutul bazei, oficialul a replicat: „E secret”. Potrivit agenției TASS, Lavrov a râs în timp ce a dat răspunsul.

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