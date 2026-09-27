Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Serghei Lavrov, întrebat de Ana Maria Păcuraru dacă baza de la Deveselu este o țintă a Rusiei: „E secret”

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDarius Stănescu
Publicat27 sept. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă baza de la Deveselu se află printre țintele armatei ruse. Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist străin care a reprezentat presa europeană la conferința specială de la ONU, despre statutul bazei, oficialul a replicat: „E secret”. Potrivit agenției TASS, Lavrov a râs în timp ce a dat răspunsul.

Întrebarea adresată lui Lavrov

„Domnule ministru, în 2016 președintele Vladimir Putin a avertizat că România se află în ținta Rusiei din cauza bazei americane de la Deveselu. Astăzi, este Deveselu una dintre țintele din România ale armatei Rusiei?”, l-a întrebat Ana Maria Păcuraru pe șeful diplomației ruse.

„E secret”, a răspuns Serghei Lavrov. Schimbul de replici a avut loc la conferința de presă susținută de ministrul rus după săptămâna la nivel înalt a Adunării Generale a ONU. Răspunsul său nu confirmă și nici nu infirmă că baza de la Deveselu ar fi o țintă militară a Rusiei.

Contextul declarațiilor despre Deveselu

Sistemul american de apărare antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu a fost declarat operațional în mai 2016. Ulterior, Vladimir Putin a afirmat că Rusia va lua contramăsuri în urma amplasării unor elemente ale sistemului în România, potrivit TASS.

Ministerul român de Externe a subliniat la acea vreme caracterul defensiv al sistemului și faptul că acesta nu este îndreptat împotriva Rusiei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

serghei lavrovdeveseluana maria pacuraruRusiaRomaniavladimir putinscutul antirachetă

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe