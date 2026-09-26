Lavrov acuză Europa că sabotează pacea în Ucraina: „Face tot ce îi stă în putință pentru a zădărnici negocierile” Anadolu Ajansı

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 22:09

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat sâmbătă, de la tribuna Adunării Generale a ONU, un nou atac la adresa Europei. Șeful diplomației de la Moscova susține că statele europene încearcă să împiedice negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina și că abordarea lor este diferită de cea a administrației conduse de Donald Trump.

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