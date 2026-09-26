Lavrov acuză Europa că sabotează pacea în Ucraina: „Face tot ce îi stă în putință pentru a zădărnici negocierile” Anadolu Ajansı

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat sâmbătă, de la tribuna Adunării Generale a ONU, un nou atac la adresa Europei. Șeful diplomației de la Moscova susține că statele europene încearcă să împiedice negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina și că abordarea lor este diferită de cea a administrației conduse de Donald Trump.
„Europa face tot ce îi stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace dorite de administraţia Trump”, a declarat Serghei Lavrov.
Afirmațiile vin într-un moment în care Washingtonul încearcă să mențină deschise discuțiile pentru un posibil armistițiu între Rusia și Ucraina, inclusiv o variantă limitată care să vizeze atacurile asupra infrastructurii energetice și transporturile de cereale.
Lavrov: Rusia își va atinge obiectivele „indiferent de circumstanțe”
În discursul susținut la ONU, ministrul rus de Externe a transmis și că Moscova nu intenționează să renunțe la obiectivele sale militare în Ucraina.
„Obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi atinse, ameninţarea la adresa securităţii Rusiei va fi eliminată, iar viaţa paşnică va reveni”, a spus Lavrov.
Cu doar câteva zile înainte, șeful diplomației ruse declarase în Consiliul de Securitate al ONU că Rusia „nu va face pauză” în ofensiva din Ucraina, susținând că Europa ar dori o oprire temporară a luptelor pentru a putea continua aprovizionarea Kievului cu armament.
Prima întâlnire Lavrov-Wadephul de la începutul războiului
Înainte de discursul de la ONU, Serghei Lavrov s-a întâlnit cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul. A fost prima întrevedere de acest nivel dintre șefii diplomațiilor rusă și germană de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.
Discuțiile au avut loc pe fondul relațiilor foarte tensionate dintre Moscova și Berlin. Germania este unul dintre principalii susținători europeni ai Ucrainei și a continuat să ofere Kievului sprijin financiar și militar.
Wadephul i-a cerut Moscovei „să abandoneze calea periculoasă a escaladării în relaţia cu Germania, Europa şi NATO”, potrivit unor surse din delegația germană citate de Reuters.
Germania acuză Rusia de atacuri hibride
Relația dintre cele două țări s-a deteriorat și mai mult după ce autoritățile germane au acuzat Rusia de implicare într-o serie de operațiuni hibride.
„Incidente precum recenta tentativă de atac de la Leipzig sau alte atacuri hibride nu pot clinti hotărârea Germaniei de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii”, a transmis partea germană după întâlnirea dintre cei doi miniștri.
Berlinul a acuzat Moscova că s-ar afla în spatele tentativei de folosire a unei drone încărcate cu explozibil împotriva aeroportului din Leipzig, acuzație care a amplificat tensiunile dintre cele două state.
Washingtonul încearcă să mențină deschisă calea negocierilor
În paralel, Statele Unite încearcă să obțină progrese măcar asupra unor puncte limitate. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat după discuțiile cu Lavrov că atât Rusia, cât și Ucraina și-au exprimat interesul pentru un posibil armistițiu care să vizeze infrastructura energetică și transporturile de cereale.
În același timp, Washingtonul ia în calcul organizarea unor noi negocieri între reprezentanții Rusiei și Ucrainei în Emiratele Arabe Unite. Data unei astfel de întâlniri nu a fost încă stabilită.
Declarațiile lui Lavrov de la ONU arată însă că diferențele dintre Moscova și capitalele europene rămân foarte mari. Rusia acuză Europa că blochează eforturile de pace, în timp ce statele europene susțin că sprijinul acordat Ucrainei este necesar în fața agresiunii ruse.