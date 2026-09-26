Patru marinari români, blocați de peste șase luni în Strâmtoarea Ormuz. Sindicatul Navigatorilor: MAE nici nu știe de situația lor

Patru români se află în continuare la bordul unei nave sechestrate de autoritățile iraniene în Strâmtoarea Ormuz, după aproximativ cinci luni de la capturarea acesteia. Comunicarea cu oamenii aflați la bord este dificilă, iar Sindicatul Liber al Navigatorilor atrage atenția că autoritățile române nu au o evidență clară și actualizată a tuturor navigatorilor aflați în zonele de conflict, conform Realitatea PLUS.
Cei patru români se află pe MSC Francesca, navă capturată de Iran pe 22 aprilie. Marinarii români de pe nava sechestrată de autoritățile iraniene au acces limitat la comunicații și așteaptă de luni întregi o soluție care să le permită să revină acasă.
Patru români, rămași pe MSC Francesca
Potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor, cei patru români se află în continuare pe nava MSC Francesca, reținută de forțele iraniene în timp ce încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Românii nu fac parte propriu-zis din echipajul navei, ci se aflau la bord ca personal auxiliar, pentru lucrări de reparații. Situația celor aflați la bord este complicată și de restricțiile de comunicare. Liderul SLN, Adrian Mihălcioiu, susține că oamenii primesc hrană, însă contactul lor cu exteriorul este limitat, iar situația din Golful Persic rămâne una dificilă pentru mii de navigatori.
SLN acuză lipsa unei evidențe clare a navigatorilor români
Sindicatul Liber al Navigatorilor reclamă faptul că instituțiile române nu au o imagine completă asupra numărului și poziției tuturor navigatorilor români aflați în zona Golfului Persic. Problema apare și pentru că multe dintre nave sunt sub pavilion străin, iar angajatorii sau agențiile care trimit personalul la bord nu au întotdeauna obligația de a transmite autorităților române toate aceste informații. Adrian Mihălcioiu susține că SLN a cerut încă de la începutul crizei ca Autoritatea Navală Română, agențiile de crewing și Ministerul Afacerilor Externe să centralizeze informațiile despre navigatorii români aflați în zonă, astfel încât autoritățile să știe unde se află fiecare persoană în cazul în care ar fi necesară o evacuare.
Ministerul Afacerilor Externe confirma încă din 30 aprilie că patru cetățeni români se află la bordul MSC Francesca și preciza atunci că Ambasada României la Teheran urmărește situația și este în contact cu autoritățile iraniene și cu partenerii internaționali. La sfârșitul lunii mai, MAE transmitea că cei patru erau în siguranță, aveau acces la cele necesare și puteau comunica cu familiile.