Patru marinari români, blocați de peste șase luni în Strâmtoarea Ormuz. Sindicatul Navigatorilor: MAE nici nu știe de situația lor

Publicat 26 sept. 2026, 15:19 Sursă Realitatea PLUS

Patru români se află în continuare la bordul unei nave sechestrate de autoritățile iraniene în Strâmtoarea Ormuz, după aproximativ cinci luni de la capturarea acesteia. Comunicarea cu oamenii aflați la bord este dificilă, iar Sindicatul Liber al Navigatorilor atrage atenția că autoritățile române nu au o evidență clară și actualizată a tuturor navigatorilor aflați în zonele de conflict, conform Realitatea PLUS.

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