Tragedie în centrul Atenei: șase morți după prăbușirea unui imobil în urma unei explozii. Printre victime, patru turiști americani - VIDEO

Șase persoane au fost găsite moarte, sâmbătă, sub dărâmăturile unui imobil care s-a prăbușit în centrul istoric al Atenei. Victimele sunt patru turiști americani, un britanic și o femeie din Grecia.
Imobilul cu două etaje s-a surpat vineri dimineață, în jurul orei 07:30, în urma unei explozii puternice produse în cartierul Plaka, una dintre cele mai turistice zone ale capitalei Greciei. Deflagrația a fost atât de puternică încât a provocat pagube și clădirilor și mașinilor din apropiere.
Patru turiști americani, printre victime
Cei patru turiști americani se aflau într-o locuință închiriată sezonier, situată la primul etaj al clădirii. La etajul al doilea locuia un cuplu format dintr-un britanic și o grecoaică. Toate cele șase persoane au fost găsite fără viață sub dărâmături. Potrivit presei grecești, turiștii americani urmau să elibereze apartamentul închiriat în jurul orei 11:00, însă nu s-au prezentat la zborul de întoarcere spre Statele Unite.
Proprietarul apartamentului de la parter, Mathaios Artavanis, care nu se afla acasă în momentul exploziei, a declarat că a încercat să ia legătura cu cei care locuiau în imobil, fără succes.
Zeci de pompieri au căutat victimele printre dărâmături
Operațiunea de căutare a continuat pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă. Aproximativ 30 de pompieri au intervenit cu șase vehicule, dintre care două specializate în operațiuni de salvare, dar și cu trei câini de căutare. Echipele au îndepărtat treptat bucăți din clădirea prăbușită și au folosit inclusiv echipamente speciale pentru identificarea persoanelor prinse sub ruine.
„Pagubele se întind pe toată strada şi la strada situată în spatele imobilului. Vorbim despre o catastrofă inimaginabilă”, a declarat primarul Atenei, Haris Doukas.
O scurgere de gaze, luată în calcul
Primarul Atenei a vorbit despre posibilitatea ca explozia să fi fost provocată de o scurgere importantă de gaze naturale. Cauza exactă nu a fost însă stabilită oficial, iar o unitate specializată a pompierilor continuă cercetările.
Primele verificări au indicat existența unor instalații autonome de gaze în clădire. Alimentarea cu gaze și electricitate a fost oprită în zonă imediat după explozie, pentru a preveni alte incidente.
Vecinii ar fi semnalat miros de gaze înainte de explozie
Locuitorii din cartier ridicaseră semne de întrebare privind siguranța zonei încă înainte de tragedie. Cu aproximativ un an înainte, un colectiv din Plaka alertase primăria și administratorii rețelelor de electricitate și gaze naturale cu privire la posibile riscuri de scurtcircuit sau scurgeri de gaze. O mișcare civică locală a anunțat că un vecin de pe strada unde a avut loc explozia semnalase de mai multe săptămâni un miros de gaze și ar fi avertizat autoritățile. Purtătoarea de cuvânt a poliției grecești, Konstantia Dimoglidu, a confirmat că locuitorii au reclamat un miros de gaze înainte de explozie. Natura substanței și originea acesteia nu au fost încă stabilite.
Alte trei persoane au fost rănite
Două femei au fost salvate vineri dimineață dintr-o clădire învecinată și au fost transportate la spital. O altă persoană a fost rănită ușor de fragmentele proiectate în urma exploziei. Cele două imobile aflate lângă clădirea prăbușită au fost grav avariate. Autoritățile au început inspecțiile pentru a stabili dacă acestea mai pot fi folosite sau dacă vor trebui demolate. Mai multe vehicule parcate în apropiere au fost, de asemenea, avariate. Cartierul Plaka, cunoscut pentru străduțele sale înguste și clădirile neoclasice, se află la poalele Acropolei și este una dintre cele mai vizitate zone din Atena.