Tragedie în centrul Atenei: șase morți după prăbușirea unui imobil în urma unei explozii. Printre victime, patru turiști americani - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 19:32

Șase persoane au fost găsite moarte, sâmbătă, sub dărâmăturile unui imobil care s-a prăbușit în centrul istoric al Atenei. Victimele sunt patru turiști americani, un britanic și o femeie din Grecia.

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