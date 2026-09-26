Părinții elevilor străini din Italia ar putea fi obligați să învețe limba italiană. Amenzi de până la 1.000 de euro pentru refuz

Părinții elevilor străini din Italia ar putea fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană atunci când dificultățile lor lingvistice afectează integrarea și parcursul școlar al copiilor. Dacă refuză programul stabilit, riscă amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro, potrivit noului decret privind școala aprobat de Guvernul Giorgiei Meloni.
Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu privind integrarea elevilor străini. Noile reguli introduse în școlile din Italia prevăd și limitarea la 30% a anumitor categorii de elevi străini în clase, precum și interzicerea acoperirii complete a feței în instituțiile de învățământ.
Școala poate sesiza serviciile sociale
Noua regulă se aplică în situațiile în care un elev are probleme serioase de integrare și de cunoaștere a limbii italiene, iar barierele lingvistice existente în familie îngreunează comunicarea cu școala și parcursul educațional al copilului.
În aceste cazuri, școala va sesiza serviciile sociale, care vor putea stabili pentru părinți un program de învățare a limbii italiene. Cursurile vor fi gratuite și vor fi organizate prin Centrele Provinciale pentru Educația Adulților, cunoscute în Italia sub abrevierea CPIA.
Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a explicat după ședința de guvern că autoritățile vor interveni atunci când problemele lingvistice afectează în mod serios integrarea școlară a copilului.
Părinții care refuză să urmeze programul stabilit riscă o amendă între 200 și 1.000 de euro.
Părinții ar urma să ajungă la un nivel de bază al limbii italiene
În versiunea proiectului consultată de Fanpage.it, programul de sprijin urmărea ca părinții să ajungă cel puțin la nivelul A2 de cunoaștere a limbii italiene, potrivit Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Acest nivel presupune capacitatea de a înțelege și folosi expresii uzuale și de a comunica în situații simple, de zi cu zi.
Aceeași variantă prevedea excepții pentru persoanele care au dificultăți serioase de învățare din cauza vârstei, a unei boli sau a unui handicap. În astfel de situații, problemele ar trebui dovedite prin documente medicale.
Aceste detalii apar însă în proiectul consultat înainte de publicarea formei definitive, în timp ce Guvernul a confirmat după ședință obligația cursurilor și sancțiunile pentru cei care refuză să le urmeze.
Varianta privind scoaterea copiilor din familie nu a rămas în forma anunțată
O versiune anterioară a proiectului prevedea o măsură mult mai dură. Dacă părinții refuzau programul stabilit de serviciile sociale, iar situația era considerată un risc concret pentru educația și integrarea copilului, textul făcea trimitere la legislația care permite plasarea minorului în afara familiei.
După ședința Guvernului, Giuseppe Valditara a respins însă această variantă și a spus că măsura anunțată de Executiv este cea a sancțiunilor financiare.
„Nu știu cine vă dă aceste proiecte, probabil cineva din opoziție”, a spus Valditara, potrivit Fanpage.it.
ANSA relatează, de asemenea, că forma prezentată după adoptarea decretului prevede cursuri gratuite și amenzi între 200 și 1.000 de euro pentru părinții care nu respectă obligația, conform Fanpage.it.
Limita de 30% pentru anumite categorii de elevi străini
Decretul introduce și un plafon de 30% pentru anumite categorii de elevi cu cetățenie străină. În școala primară, regula îi vizează pe elevii care nu au cetățenie italiană și care nu s-au născut în Italia sau nu au urmat cel puțin doi ani de grădiniță în sistemul italian.
În învățământul secundar, criteriul se referă la elevii care nu au urmat cu succes cel puțin trei ani în sistemul italian de educație. Guvernul susține că obiectivul este evitarea concentrării într-o singură clasă a unui număr mare de elevi care au dificultăți cu limba italiană.
În situațiile în care plafonul nu poate fi respectat, sunt prevăzute și derogări legate de domiciliul elevului sau de nevoile familiei. Autoritățile italiene au anunțat și un fond de 17,5 milioane de euro pentru întărirea programelor de învățare a limbii italiene în școlile care întâmpină astfel de probleme.
Burqa și niqab, interzise în școli
Același decret interzice participarea la activitățile școlare cu fața acoperită, inclusiv prin purtarea burqa sau niqab, cu excepția situațiilor justificate de motive medicale sau de securitate.
Sancțiunea prevăzută este tot între 200 și 1.000 de euro. Dacă persoana care încalcă regula este minoră, amenda va fi aplicată părintelui. Interdicția vizează atât activitățile școlare și extrașcolare, cât și întâlnirile organizate între școală și familie.