Părinții elevilor străini din Italia ar putea fi obligați să învețe limba italiană. Amenzi de până la 1.000 de euro pentru refuz

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 16:20

Părinții elevilor străini din Italia ar putea fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană atunci când dificultățile lor lingvistice afectează integrarea și parcursul școlar al copiilor. Dacă refuză programul stabilit, riscă amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro, potrivit noului decret privind școala aprobat de Guvernul Giorgiei Meloni.

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