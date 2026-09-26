Focarul de Ebola se extinde în Congo. Aproape 3.800 de oameni au murit, iar virusul a ajuns în 63 de zone sanitare

Focarul de Ebola provocat de tulpina Bundibugyo continuă să se extindă în Republica Democratică Congo. Organizația Mondială a Sănătății anunță că virusul a ajuns în alte două zone sanitare, iar bilanțul a urcat la 7.890 de cazuri confirmate și 3.799 de decese până la 23 septembrie.
Noile cazuri au fost identificate în Bulu, în provincia Sud-Ubangi, și în Dungu, în provincia Haut-Uele, aflată la granița cu Sudanul de Sud. În total, epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo afectează acum 63 de zone sanitare din șapte provincii.
Aproape jumătate dintre persoanele infectate au murit
Potrivit celor mai recente date ale OMS, dintre cele 7.890 de cazuri confirmate au fost înregistrate 3.799 de decese, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 48,1%. Alte 1.966 de persoane s-au vindecat.
În ultimele săptămâni, focarul s-a extins în noi regiuni, iar situația diferă semnificativ de la o provincie la alta. Ituri rămâne cea mai afectată, urmată de North Kivu, în timp ce noile cazuri din Bulu și Dungu au crescut îngrijorările privind posibilitatea extinderii virusului către alte zone de frontieră.
Conflictele și deplasările populației îngreunează intervenția medicilor
Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras atenția că violențele din regiune și deplasările masive de populație afectează activitatea echipelor medicale. În unele zone, personalul sanitar ajunge cu dificultate la comunitățile afectate, iar persoanele care au intrat în contact cu bolnavii nu pot fi întotdeauna identificate și monitorizate.
„Este foarte dificil să privim Ebola în mod izolat, deoarece chiar și răspunsul nostru la Ebola este afectat de conflict, din cauza deplasărilor populației și a problemelor de acces în anumite zone”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.
OMS arată că insecuritatea, strămutările și accesul limitat la servicii medicale îngreunează depistarea rapidă a cazurilor, urmărirea contacților și izolarea persoanelor infectate. Aglomerația din comunitățile în care ajung persoanele strămutate poate favoriza, la rândul său, transmiterea virusului.
Nu există încă vaccin sau tratament aprobat pentru tulpina Bundibugyo
Răspunsul autorităților este complicat și de faptul că, în prezent, nu există un vaccin autorizat sau un tratament specific aprobat pentru boala provocată de virusul Bundibugyo. OMS lucrează la accelerarea studiilor clinice pentru vaccinuri și tratamente care ar putea fi folosite împotriva acestei tulpini.
Tedros a explicat că lipsa unor tratamente poate determina unele persoane să evite centrele medicale. În același timp, OMS spune că urmărirea contacților, înmormântările realizate în condiții de siguranță și implicarea comunităților s-au îmbunătățit, chiar dacă transmiterea virusului continuă să fie inegală de la o regiune la alta.
OMS avertizează că lumea trebuie să se pregătească pentru viitoare pandemii
Pe fondul focarului din Congo, șeful OMS a vorbit și despre riscul apariției unor noi urgențe sanitare la nivel mondial. El a precizat că Ebola nu este considerată o amenințare pandemică, dar a atras atenția că un alt agent patogen, în special unul respirator, ar putea declanșa în viitor o nouă pandemie.
„Ebola nu va fi o pandemie, dar ar putea apărea un agent patogen respirator care să poată deveni o pandemie. Înainte ca acesta să lovească, trebuie să ne pregătim”, a spus Tedros.
Adunarea Mondială a Sănătății a adoptat în mai 2025 Acordul OMS privind pandemiile, document care urmărește consolidarea prevenirii și a pregătirii statelor pentru viitoare crize sanitare. Tedros a respins și informațiile potrivit cărora acordul ar transfera suveranitatea statelor către OMS.
„Continuăm să observăm o dezinformare semnificativă cu privire la Acordul OMS privind pandemiile, însoțită de afirmații false. Se spune că este o acaparare a puterii care cedează suveranitatea către OMS. Acest lucru este complet neadevărat”, a afirmat directorul organizației.