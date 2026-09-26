Focarul de Ebola se extinde în Congo. Aproape 3.800 de oameni au murit, iar virusul a ajuns în 63 de zone sanitare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 19:15

Focarul de Ebola provocat de tulpina Bundibugyo continuă să se extindă în Republica Democratică Congo. Organizația Mondială a Sănătății anunță că virusul a ajuns în alte două zone sanitare, iar bilanțul a urcat la 7.890 de cazuri confirmate și 3.799 de decese până la 23 septembrie.

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