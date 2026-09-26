Trump spune „nu” Iranului. Președintele SUA respinge planul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz în șapte zile

Președintele american Donald Trump a respins oficial, sâmbătă, propunerea transmisă de Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile. Liderul de la Casa Albă a confirmat personal decizia în fața jurnaliștilor, la plecarea de la Casa Albă.
„Le resping propunerea”, a declarat Donald Trump. Președintele american a susținut că liderii iranieni vor acum un acord pentru că „sunt pe cale să piardă rău”.
Trump respinge planul Iranului pentru Strâmtoarea Ormuz
Iranul anunțase vineri că a transmis Statelor Unite un plan prin care Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în șapte zile, termenul urmând să înceapă din momentul în care Washingtonul ar fi acceptat înțelegerea.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, declara la sediul ONU din New York că „alegerea aparține de-acum” Statelor Unite. Potrivit planului prezentat de Teheran, primele măsuri ar fi trebuit aplicate în patru-cinci zile, Strâmtoarea Ormuz ar fi fost redeschisă în a șasea zi, iar în ziua a șaptea ar fi început negocierile dintre Iran și Statele Unite pentru un acord final.
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că propunerea a fost elaborată „în coordonare” cu liderul suprem Mojtaba Khamenei. La Teheran a fost formată și o echipă de șase membri, din care fac parte reprezentanți ai mai multor instituții și structuri ale statului și care are autoritatea de a lua decizii în cadrul negocierilor.
Trump publicase anterior o hartă cu „Strâmtoarea Trump”
Înainte de confirmarea oficială a respingerii acordului, Donald Trump publicase pe Truth Social o hartă a zonei în care Strâmtoarea Ormuz apărea sub denumirea „Strâmtoarea Trump”.
Calea maritimă se află în centrul conflictului dintre Statele Unite și Iran și are o importanță uriașă pentru piața energetică mondială. Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ o cincime din petrolul și gazele comercializate la nivel mondial tranzitau această zonă.
Statele Unite și Israelul au început atacurile asupra Iranului la 28 februarie, iar conflictul s-a extins ulterior în regiune. Washingtonul a instituit o blocadă asupra porturilor iraniene, în timp ce controlul asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz a devenit unul dintre principalele puncte ale confruntării.
Ce cerea Iranul Statelor Unite
Planul transmis de Teheran prevedea mai multe măsuri pe care Washingtonul ar fi trebuit să le accepte înainte de redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, conform AFP.
Printre acestea se numărau ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene, relaxarea sancțiunilor privind exporturile de petrol ale Iranului, deblocarea unor active iraniene înghețate și o încetare a focului care să vizeze și alte fronturi regionale, inclusiv Libanul și Yemenul.
„Măsurile pe care Statele Unite trebuie să le ia nu sunt noi” și „apar deja toate în protocolul unui acord” semnat în luna iunie cu Washingtonul, declara Abbas Araghchi.
Înțelegerea din iunie urmărea oprirea conflictului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și începerea unor negocieri privind programul nuclear iranian. Acordul s-a destrămat ulterior, pe fondul divergențelor dintre cele două state privind regulile de navigație prin strâmtoare.
Presa americană scrie despre o posibilă reluare a atacurilor după alegeri
Înainte ca Donald Trump să confirme public respingerea propunerii iraniene, The Wall Street Journal relatase, citând oficiali americani, că președintele SUA nu acceptase oferta Teheranului.
Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Trump le-ar fi transmis colaboratorilor săi că se așteaptă la o posibilă reluare a atacurilor asupra Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie. Această informație a fost relatată pe baza unor surse și nu a făcut parte din declarația prin care Trump a confirmat sâmbătă respingerea planului.
Statele Unite nu au mai lansat atacuri asupra teritoriului iranian de la începutul lunii septembrie, însă confruntările și incidentele maritime din zona Strâmtorii Ormuz au continuat.
Teheranul cerea oprirea confruntărilor și pe alte fronturi
Protocolul invocat de Iran prevedea și oprirea ostilităților pe alte fronturi din Orientul Mijlociu. Teheranul solicita inclusiv încetarea confruntărilor din Liban și Yemen, două zone în care grupări apropiate Iranului sunt implicate în conflictele regionale.
Iranul cerea totodată deblocarea unor active înghețate și ridicarea unei părți dintre sancțiunile americane care afectează economia țării.
Respingerea oficială anunțată de Donald Trump blochează, pentru moment, planul prin care Teheranul propunea redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor cu Washingtonul în termen de șapte zile.