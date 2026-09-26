Trump spune „nu” Iranului. Președintele SUA respinge planul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz în șapte zile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 20:26

Președintele american Donald Trump a respins oficial, sâmbătă, propunerea transmisă de Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile. Liderul de la Casa Albă a confirmat personal decizia în fața jurnaliștilor, la plecarea de la Casa Albă.

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