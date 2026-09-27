UE avertizează asupra unei crize a prețurilor la energie. Statele membre, îndemnate să reducă consumul de gaze și electricitate

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, pe fondul perturbărilor de pe piețele petrolului și gazelor provocate de războiul cu Iranul. Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, le-a cerut statelor membre să ia în calcul măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate înaintea iernii.
Prețuri în creștere, fără penurie de gaze
„Ne confruntăm cu o criză a prețurilor legată de o criză a aprovizionării”, le-a transmis Jørgensen miniștrilor Energiei din UE. Europa nu se confruntă, deocamdată, cu penurii de aprovizionare. Prețurile ridicate îngreunează însă eforturile unor state de a-și umple depozitele de gaze înaintea sezonului rece, când crește cererea pentru încălzire.
Vulnerabilitatea UE este amplificată de dependența de importuri: furnizorii externi acoperă aproximativ 80% din necesarul de gaze al blocului comunitar.
Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz în urma războiului cu Iranul a contribuit la scumpirea energiei pe piețele globale. În mod obișnuit, prin această rută tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial, potrivit Reuters.
Depozitele UE, sub nivelul de anul trecut
La momentul relatării Reuters, depozitele de gaze din UE erau pline în proporție de aproximativ 70%, cu 12 puncte procentuale sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe citate de agenție.
Jørgensen a apreciat că Uniunea este mai bine pregătită decât în iarna anului 2021, când Rusia și-a redus livrările către Europa. El a invocat capacitatea mai mare de import de gaze naturale lichefiate, dezvoltarea energiei regenerabile și scăderea consumului de gaze, dar a cerut guvernelor să intensifice pregătirile pentru iarnă.
Ce măsuri propune comisarul european
Comisarul le-a cerut statelor membre să ia în considerare adoptarea sau menținerea unor măsuri care să permită continuarea umplerii depozitelor ori să reducă cererea de gaze și electricitate atât timp cât este necesar.
Printre exemplele menționate în scrisoare se află limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea iluminatului public nenecesar. Acestea sunt măsuri propuse spre analiză, nu restricții obligatorii deja adoptate la nivelul UE.