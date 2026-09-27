UE avertizează asupra unei crize a prețurilor la energie. Statele membre, îndemnate să reducă consumul de gaze și electricitate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 07:24

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, pe fondul perturbărilor de pe piețele petrolului și gazelor provocate de războiul cu Iranul. Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, le-a cerut statelor membre să ia în calcul măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate înaintea iernii.

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