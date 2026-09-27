Iranul menține condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deși Trump a respins propunerea Teheranului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 07:46

Iranul nu își schimbă condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în ciuda refuzului exprimat public de președintele american Donald Trump. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică faptul că Teheranul rămâne deschis negocierilor, dar așteaptă ca mediatorii să îi transmită poziția oficială a Washingtonului.

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