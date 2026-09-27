Iranul menține condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deși Trump a respins propunerea Teheranului

Iranul nu își schimbă condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în ciuda refuzului exprimat public de președintele american Donald Trump. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică faptul că Teheranul rămâne deschis negocierilor, dar așteaptă ca mediatorii să îi transmită poziția oficială a Washingtonului.
Ce prevede propunerea Iranului
„Condițiile noastre sunt clare, iar orice demers în direcția redeschiderii Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea acestor condiții”, a transmis Araghchi. Oficialul iranian a insistat că soluția conflictului trebuie găsită prin negocieri.
Propunerea prezentată vineri de Iran prevede reluarea circulației maritime normale prin strâmtoare în termen de șapte zile, dacă Statele Unite acceptă condițiile Teheranului.
Printre acestea se numără ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, deblocarea activelor iraniene înghețate, eliminarea sancțiunilor asupra petrolului iranian și încetarea ostilităților în regiune. Planul a fost transmis Washingtonului prin intermediul Qatarului.
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că propunerea a fost elaborată în coordonare cu liderul suprem Mojtaba Khamenei. Potrivit acestuia, o echipă iraniană formată din șase membri are autoritatea de a lua decizii în privința negocierilor.
Trump a respins public planul
„Resping propunerea lor”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor sâmbătă, la Casa Albă. Președintele american a susținut că Iranul urmărește încheierea unui acord pentru că se află într-o poziție dificilă. Trump a publicat și pe Truth Social o hartă pe care Strâmtoarea Ormuz era etichetată drept „Strâmtoarea Trump”.
Teheranul face însă distincție între declarația publică a președintelui american și un răspuns transmis pe canalele de mediere. Araghchi a precizat că Iranul nu primise, până duminică, o poziție oficială definitivă prin intermediul mediatorilor și că va decide cum procedează după primirea acesteia.
Miza Strâmtorii Ormuz
Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru transportul energiei, iar conflictul început la sfârșitul lunii februarie, odată cu atacurile americane și israeliene asupra Iranului, a perturbat transporturile petroliere prin zonă. Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, în timp ce atacurile asupra navelor au redus traficul prin strâmtoare.
The Wall Street Journal a relatat, citând oficiali americani neidentificați, că Trump consideră posibilă reluarea bombardamentelor asupra Iranului după alegerile americane de la jumătatea mandatului, din noiembrie. Reuters a precizat că nu a putut confirma independent această informație.