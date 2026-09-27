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Extern· 2 min citire
107 muncitori români, folosiți la negru în podgoriile din Italia. Unii ar fi fost plătiți cu mai puțin de 3 euro pe oră
Publicat27 sept. 2026, 09:01
SursăRealitatea PLUS
Garda Financiară din Gorizia a descoperit 107 muncitori rezidenți în România care lucrau nedeclarat în sectorul viticol din nord-estul Italiei. Potrivit anchetatorilor, în unele cazuri, oamenii ar fi fost plătiți cu mai puțin de 3 euro net pe oră. Investigația a scos la iveală și presupuse nereguli fiscale legate de firma care furniza forță de muncă podgoriilor din provinciile Gorizia și Udine.
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