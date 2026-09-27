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107 muncitori români, folosiți la negru în podgoriile din Italia. Unii ar fi fost plătiți cu mai puțin de 3 euro pe oră

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Scris deDarius Stănescu
Publicat27 sept. 2026, 09:01
SursăRealitatea PLUS

Garda Financiară din Gorizia a descoperit 107 muncitori rezidenți în România care lucrau nedeclarat în sectorul viticol din nord-estul Italiei. Potrivit anchetatorilor, în unele cazuri, oamenii ar fi fost plătiți cu mai puțin de 3 euro net pe oră. Investigația a scos la iveală și presupuse nereguli fiscale legate de firma care furniza forță de muncă podgoriilor din provinciile Gorizia și Udine.

Firma avea sediul în România, dar era condusă din Italia

Societatea era înregistrată oficial în România, însă, potrivit Gărzii Financiare italiene, era administrată în realitate din provincia Gorizia.

Anchetatorii susțin că firma factura serviciile prestate pentru exploatațiile viticole italiene fără TVA, folosindu-se de înregistrarea sa în România. Deși conturile bancare erau deschise în România, mișcările de bani ar fi avut loc în Italia.

Verificările au vizat și situația celor 107 muncitori. Potrivit autorităților, majoritatea nu figurau în sistemul de contribuții sociale din România, iar formalitățile necesare pentru detașarea lor în străinătate nu ar fi fost îndeplinite. În Italia, activitatea lor a fost considerată nedeclarată.

Salarii sub 3 euro pe oră și peste un milion de euro nedeclarați

În unele cazuri, muncitorii ar fi primit mai puțin de 3 euro net pe oră, sumă aflată mult sub nivelul prevăzut de contractul colectiv din agricultura italiană. Potrivit anchetatorilor, aceștia lucrau în condiții de exploatare, iar angajatorii ar fi profitat de situația lor vulnerabilă.

Controalele fiscale pentru perioada 2019–2023 au indicat un venit impozabil nedeclarat de peste un milion de euro, TVA neachitată de peste 200.000 de euro și rețineri la sursă nevirate de aproximativ 80.000 de euro. Administratorul firmei a fost denunțat pentru presupusa nedepunere a declarațiilor fiscale, iar societatea a fost sesizată Inspectoratului Muncii din Italia.

Ancheta a pornit din operațiunea „Caravelle”

Investigația fiscală a continuat cercetările din operațiunea „Caravelle”, lansată în 2023 împotriva exploatării lucrătorilor agricoli prin intermediari.

În acel dosar, patru persoane au fost arestate și trimise ulterior în judecată. Cercetările privind presupusele infracțiuni fiscale se află încă în faza preliminară; persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

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