Elvețienii votează dacă neutralitatea țării trebuie înăsprită. Inițiativa ar limita sancțiunile și cooperarea cu NATO

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 09:28

Elvețienii votează duminică, 27 septembrie, asupra unei inițiative care ar introduce în Constituție o definiție mai strictă a neutralității țării. Propunerea, susținută de dreapta naționalistă, ar limita cooperarea cu alianțele militare și posibilitatea Elveției de a impune sancțiuni altor state. Ultimele sondaje indică o respingere clară, însă rezultatul votului nu este încă stabilit.

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