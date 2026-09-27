Elvețienii votează dacă neutralitatea țării trebuie înăsprită. Inițiativa ar limita sancțiunile și cooperarea cu NATO

Elvețienii votează duminică, 27 septembrie, asupra unei inițiative care ar introduce în Constituție o definiție mai strictă a neutralității țării. Propunerea, susținută de dreapta naționalistă, ar limita cooperarea cu alianțele militare și posibilitatea Elveției de a impune sancțiuni altor state. Ultimele sondaje indică o respingere clară, însă rezultatul votului nu este încă stabilit.
Ce ar schimba inițiativa privind neutralitatea
Textul propune consacrarea unei neutralități „permanente și armate”. Elveția nu ar putea adera la o alianță militară sau coopera cu aceasta decât în cazul în care ar fi atacată ori s-ar confrunta cu perspectiva unui atac. Inițiativa ar restrânge și adoptarea de sancțiuni împotriva statelor implicate în conflicte, cu excepția celor decise de ONU și a măsurilor menite să împiedice ocolirea sancțiunilor.
Miza dezbaterii a crescut după ce Berna s-a alăturat sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, impuse în urma invaziei Ucrainei. Elveția nu este membră NATO, dar cooperează cu alianța, o marjă de acțiune pe care adversarii inițiativei vor să o păstreze. Neutralitatea elvețiană este recunoscută internațional din 1815 și figurează în Constituția federală din 1848.
Susținătorii și adversarii propunerii
Inițiativa a fost lansată de organizația Pro Suisse și este susținută de Uniunea Democrată de Centru (UDC), partidul naționalist de dreapta. Susținătorii afirmă că reguli constituționale mai ferme ar proteja credibilitatea Elveției ca mediator în conflictele internaționale. Guvernul și celelalte mari partide se opun propunerii, considerând că aceasta ar reduce capacitatea țării de a reacționa la crize externe și de a coopera în domeniul securității.
Rusia, care critică decizia Bernei de a se alătura sancțiunilor europene, a salutat inițiativa, potrivit relatării France Presse. Unii adversari ai textului l-au calificat drept „pro-rus”, în timp ce promotorii săi îl prezintă ca pe o garanție a neutralității elvețiene.
Ce arată sondajele
Două sondaje publicate înaintea votului indică un avans consistent al taberei „nu”. În cercetarea realizată pentru 20 Minuten și Tamedia, 68% dintre respondenți se declarau împotriva inițiativei și 31% în favoarea ei. Un sondaj gfs.bern pentru radioteleviziunea elvețiană indica 63% împotrivă, 34% pentru și 3% indeciși. Aceste cifre exprimă intenții de vot, nu rezultate ale referendumului.
Elvețienii se pronunță duminică și asupra unei inițiative privind securitatea alimentară. Aceasta urmărește creșterea gradului de autosuficiență alimentară la 70% în zece ani, față de 42% în 2024. Și această propunere riscă să fie respinsă: într-un sondaj gfs.bern, 64% dintre respondenți declarau că vor vota împotrivă.