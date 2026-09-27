UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei, dar scoate de pe listă doi oligarhi ruși. Compromisul criticat de Ucraina

Publicat 27 sept. 2026, 08:52 Sursă Realitatea PLUS

Uniunea Europeană a prelungit până la 22 septembrie 2029 sancțiunile individuale împotriva a aproximativ 3.000 de persoane și entități vizate în legătură cu războiul din Ucraina. Acordul a venit însă cu un preț politic: eliminarea de pe listă a miliardarilor Alisher Usmanov și Mikhail Fridman, cerută de Franța și Luxemburg. Decizia a stârnit critici la Kiev și în mai multe state membre.

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