UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei, dar scoate de pe listă doi oligarhi ruși. Compromisul criticat de Ucraina

Uniunea Europeană a prelungit până la 22 septembrie 2029 sancțiunile individuale împotriva a aproximativ 3.000 de persoane și entități vizate în legătură cu războiul din Ucraina. Acordul a venit însă cu un preț politic: eliminarea de pe listă a miliardarilor Alisher Usmanov și Mikhail Fridman, cerută de Franța și Luxemburg. Decizia a stârnit critici la Kiev și în mai multe state membre.
De ce au cerut Franța și Luxemburg excluderile
Franța a insistat ca Usmanov să fie scos de pe lista sancțiunilor, invocând motive de securitate națională. Potrivit unor diplomați citați de Reuters, Parisul le-a transmis partenerilor europeni că Azerbaidjanul folosea cazul miliardarului pentru a exercita presiuni în legătură cu doi cetățeni francezi reținuți acolo, potrivit Reuters.
Baku a respins acuzația, iar Franța nu a confirmat public existența unui acord prin care excluderea lui Usmanov ar fi fost oferită în schimbul eliberării acestora.
După solicitarea Franței, Luxemburgul a cerut același tratament pentru Fridman. Miliardarul a inițiat o procedură prin care solicită aproximativ 16 miliarde de dolari statului luxemburghez, în legătură cu înghețarea activelor sale.
Sancțiuni prelungite pentru trei ani
Acordul a fost aprobat pe 22 septembrie 2026, când termenul de reînnoire a sancțiunilor era pe punctul de a expira. Letonia, care se opusese compromisului, s-a abținut în cele din urmă, permițând adoptarea deciziei.
În schimbul eliminării celor doi miliardari, restricțiile pentru celelalte persoane și entități vizate au fost prelungite pentru 36 de luni, în locul perioadei obișnuite de șase luni.
Pentru Usmanov și Fridman, excluderea de pe listă înseamnă ridicarea măsurilor europene care le blocau activele și le interziceau călătoriile în UE. Cei doi fuseseră sancționați în 2022, după invazia rusă pe scară largă în Ucraina.
Reacția Ucrainei
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a calificat decizia drept „rușinoasă și nejustificată” și a afirmat că „Moscova sărbătorește”. El a cerut statelor UE să ia în calcul restricții naționale împotriva celor doi miliardari.
Compromisul menține în vigoare sancțiunile europene împotriva a mii de persoane și entități, dar a scos la iveală divergențele dintre statele membre privind excepțiile de la aceste măsuri. Diplomați europeni citați de Reuters au avertizat că decizia ar putea crea un precedent pentru alte cereri de eliminare de pe listă.