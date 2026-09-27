Italienii, la capătul răbdării cu turiștii. O pensionară din Roma: „Încep să mă insulte, torn apă peste ei”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 16:21

O pensionară din Roma a găsit propria soluție pentru turiștii care fac scandal noaptea sub fereastra ei. Simonetta Marcellini, în vârstă de 74 de ani, ține în fiecare seară trei găleți cu apă lângă geam, pregătite mai ales pentru britanicii și americanii care fac zgomot în cartierul Trastevere.

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