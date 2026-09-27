Italienii, la capătul răbdării cu turiștii. O pensionară din Roma: „Încep să mă insulte, torn apă peste ei”

O pensionară din Roma a găsit propria soluție pentru turiștii care fac scandal noaptea sub fereastra ei. Simonetta Marcellini, în vârstă de 74 de ani, ține în fiecare seară trei găleți cu apă lângă geam, pregătite mai ales pentru britanicii și americanii care fac zgomot în cartierul Trastevere.
Femeia locuiește chiar în zona în care s-a născut și spune că, înainte de orice, încearcă să le ceară politicos turiștilor să facă liniște pentru că oamenii dorm. Dacă aceștia încep însă să o insulte, reacția ei se schimbă. „În momentul în care încep să mă insulte, torn apă peste ei”, a declarat Marcellini. Pensionara nu este singura care a ajuns să procedeze astfel, mai mulți localnici folosind aceeași metodă în cazul petrecăreților beți.
Localnicii din Trastevere, tot mai nemulțumiți
Nemulțumirea femeii nu este una recentă, iar în 2019 aceasta a înființat Comitato Emergenza Trastevere, grup care are acum aproximativ o mie de membri. Marcellini spune că s-a săturat inclusiv să vadă turiști urinând pe clădirea în care s-a născut. În același timp, susține că magazinele de cartier au fost înlocuite treptat cu baruri, în timp ce aproape jumătate dintre locuitori s-au mutat în ultimul deceniu. Situația din cartier se înscrie într-un context mai larg, în care presiunea turismului se simte în toată Italia. Roma a primit 22,9 milioane de vizitatori în 2025, de peste șapte ori populația orașului. În această vară, Italia a înregistrat 256 de milioane de nopți de cazare, un record.
Incidente cu turiști și în alte orașe din Italia
Problemele legate de numărul mare de vizitatori nu se opresc însă la Roma, iar incidentele cu turiști străini au fost semnalate și în alte zone. În septembrie anul trecut, un britanic și iubita lui româncă au sărit în Marele Canal din Veneția. Fiecare a primit o amendă de 450 de euro și o interdicție de 48 de ore în centrul istoric, conform inews.co.uk.
Tot la Veneția, localnicii se plâng că au ajuns ei înșiși o atracție turistică, în timp ce ghizii îi duc pe vizitatori inclusiv în zonele rezidențiale. Orașul are acum mai multe paturi pentru vizitatori decât pentru locuitori. Sardinia se confruntă, la rândul ei, cu cea mai mare creștere a numărului de turiști din Italia, iar în Alghero au apărut fluturași prin care vizitatorilor li se cere să plece.
Gălețile rămân la fereastră
Pentru Simonetta Marcellini, situația din Trastevere a ajuns la punctul în care cele trei găleți cu apă au devenit o prezență obișnuită lângă fereastră. Pensionara le păstrează acolo în fiecare noapte pentru momentele în care turiștii gălăgioși nu răspund rugăminților de a face liniște. Metoda este folosită și de alți localnici care s-au săturat de petrecăreții beți.
Femeia continuă astfel protestul început în urmă cu mai mulți ani față de problemele cu care se confruntă cartierul în care s-a născut. Nemulțumirile sale sunt legate atât de zgomotul din timpul nopții, cât și de comportamentul unor turiști și de schimbările produse în Trastevere. Marcellini spune că gălețile vor rămâne la fereastră până când autoritățile vor lua măsuri.