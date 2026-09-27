Marea Britanie avertizează asupra riscului de război cu Rusia. Streeting: „Ne confruntăm cu un risc mai mare decât oricând în timpul vieții mele”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 15:22

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, avertizează că Rusia și președintele Vladimir Putin reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Regatului Unit. Oficialul britanic spune că riscul unui război este mai ridicat decât în orice alt moment din timpul vieții sale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre razboi rusia ue