Marea Britanie avertizează asupra riscului de război cu Rusia. Streeting: „Ne confruntăm cu un risc mai mare decât oricând în timpul vieții mele”

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, avertizează că Rusia și președintele Vladimir Putin reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Regatului Unit. Oficialul britanic spune că riscul unui război este mai ridicat decât în orice alt moment din timpul vieții sale.
Declarațiile vin într-o perioadă în care autoritățile de la Londra pun tot mai mult accent pe securitate și pe întărirea capacității de apărare a țării. Guvernul britanic pregătește, în acest context, investiții mai mari pentru armată și pentru sistemele de apărare. Streeting leagă aceste măsuri de războiul aflat deja în desfășurare pe continentul european și de acțiunile Rusiei. Mesajul său a fost transmis înaintea conferinței Partidului Laburist, care începe duminică, 27 septembrie, la Liverpool.
Wes Streeting susține că autoritățile britanice trebuie să privească atent spre evoluțiile din Europa și spre modul în care Rusia își testează adversarii. Ministrul consideră că Moscova încearcă în mod constant să verifice capacitatea de reacție a Marii Britanii și a NATO. În același timp, el vorbește despre presiunea pusă asupra alianțelor dintre statele occidentale.
Tocmai această situație este invocată de guvernul britanic atunci când explică de ce sunt necesare cheltuieli mai mari pentru apărare. Londra încearcă să își consolideze capacitatea militară într-un moment în care securitatea europeană a devenit din nou o temă centrală. Streeting spune că amenințarea trebuie luată în serios și că Marea Britanie trebuie să fie pregătită să răspundă unor eventuale riscuri.
Wes Streeting: „Cea mai mare amenințare la adresa Marii Britanii o reprezintă Rusia și președintele Putin”
Ministrul britanic al Apărării a vorbit direct despre ceea ce consideră principala amenințare pentru țara sa. „Fără nicio urmă de îndoială, cea mai mare amenințare la adresa Marii Britanii o reprezintă Rusia și președintele Putin”, a declarat Streeting pentru „The Sun on Sunday”. Oficialul și-a explicat poziția prin războiul care continuă pe continentul european și prin ceea ce el numește „ambițiile imperialiste” ale liderului de la Kremlin.
În opinia sa, situația de securitate s-a schimbat suficient de mult încât Marea Britanie să fie nevoită să își reevalueze permanent capacitatea de apărare. Streeting spune că testele la care sunt supuse NATO și statele occidentale nu trebuie privite separat de războiul din Ucraina. Din perspectiva sa, toate aceste evoluții arată că riscul unei confruntări mai ample nu poate fi ignorat.
„Avem un război pe continentul nostru. Avem un președinte rus cu ambiții imperialiste, care pune constant la încercare capacitățile de apărare ale Marii Britanii și ale NATO, precum și soliditatea alianțelor noastre. Prin urmare, realitatea care ne dă de gândit este că ne confruntăm cu un risc de război mai mare decât oricând în timpul vieții mele”, a spus Wes Streeting.
Declarația vine în timp ce Marea Britanie își mărește bugetul destinat apărării. Ministrul spune că decizia este direct legată de riscurile pe care guvernul le vede în actualul context internațional. Potrivit acestuia, este vorba despre „cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece”. Londra încearcă astfel să își întărească sistemele militare și capacitatea de reacție. Streeting insistă că investițiile trebuie continuate și în următorii ani.
Marea Britanie își majorează cheltuielile pentru apărare
Wes Streeting spune că Marea Britanie are în acest moment resursele necesare pentru a-și apăra securitatea, însă avertizează că situația s-ar putea schimba dacă investițiile nu continuă. În opinia lui, sistemele de apărare nu pot fi lăsate să stagneze timp de cinci ani, într-un context internațional care se schimbă rapid. Ministrul consideră că o capacitate militară mai puternică nu înseamnă neapărat apropierea de un conflict, ci poate avea tocmai rolul de a-l preveni.
Cu cât o țară este mai bine pregătită să se apere, cu atât adversarii ar putea fi mai puțin tentați să provoace o confruntare, este ideea susținută de oficialul britanic. De aici vine și accentul pus de Londra pe investițiile în apărare și pe menținerea unei capacități militare solide. Guvernul britanic încearcă astfel să transmită că întărirea armatei este văzută în primul rând ca o formă de descurajare.
„Forța generează capacitate de descurajare, iar aceasta reduce considerabil probabilitatea de a ajunge într-o situație pe care nu ne-o dorim: aceea de a fi în război cu Rusia sau, de altfel, cu oricine altcineva”, a afirmat ministrul britanic. Streeting susține astfel că investițiile militare trebuie privite și prin prisma prevenirii unui eventual conflict. Mesajul său este că o apărare puternică poate reduce riscul ca Marea Britanie să ajungă într-o confruntare directă. În același timp, oficialul atrage atenția că această capacitate trebuie menținută pe termen lung. O eventuală stagnare a sistemelor de apărare ar putea slăbi poziția Regatului Unit, potrivit ministrului. Tocmai de aceea, securitatea și cheltuielile militare ocupă un loc tot mai important pe agenda autorităților britanice.
Incident de securitate în apropierea bazei RAF Fairford
Declarațiile privind securitatea vin în aceeași zi în care autoritățile britanice au intervenit într-un incident produs în localitatea Whelford, în apropierea bazei aeriene RAF Fairford. Cazul nu are legătură cu Rusia, ci cu conflictul din Orientul Mijlociu. Mai mulți bărbați au fost reținuți fiind suspectați de infracțiuni prevăzute de legislația britanică referitoare la explozibili. Poliția a stabilit un perimetru de securitate în zonă și a decis evacuarea mai multor locuințe. Baza RAF Fairford se află în apropierea localității Whelford și este utilizată inclusiv de armata Statelor Unite. Autoritățile au pus în aplicare procedurile de urgență, în timp ce verificările privind materialele descoperite continuă.