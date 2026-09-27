Schimbare majoră în Serbia: Aleksandar Vucic a demisionat și se pregătește pentru cursa pentru premier

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 21:54

Aleksandar Vučić și-a anunțat duminică demisia din funcția de președinte al Serbiei, cu șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat. Plecarea sa deschide calea către alegeri prezidențiale anticipate, în timp ce Vučić se pregătește pentru scrutinul parlamentar din 25 octombrie, unde partidul său îl susține pentru funcția de prim-ministru.

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