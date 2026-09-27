Schimbare majoră în Serbia: Aleksandar Vucic a demisionat și se pregătește pentru cursa pentru premier

Aleksandar Vučić și-a anunțat duminică demisia din funcția de președinte al Serbiei, cu șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat. Plecarea sa deschide calea către alegeri prezidențiale anticipate, în timp ce Vučić se pregătește pentru scrutinul parlamentar din 25 octombrie, unde partidul său îl susține pentru funcția de prim-ministru.
Aleksandar Vučić a demisionat oficial duminică din funcția de președinte al Serbiei, punând capăt celui de-al doilea său mandat înainte de termen. Constituția sârbă nu îi mai permite să candideze pentru un nou mandat prezidențial. Funcția va fi preluată temporar de Ana Brnabić, președinta în exercițiu a Parlamentului și una dintre figurile importante ale Partidului Progresist Sârb. Ea va asigura interimatul până la organizarea unui nou scrutin prezidențial.
Demisia nu înseamnă însă și retragerea lui Vučić din politică. Acesta și-a anunțat deja intenția de a candida pentru funcția de prim-ministru, iar SNS l-a desemnat pentru această poziție înaintea alegerilor parlamentare.
Serbia se pregătește pentru două rânduri de alegeri
Serbia intră astfel într-o perioadă electorală complicată. Alegerile parlamentare anticipate din Serbia, programate pentru 25 octombrie, au fost convocate după dizolvarea Parlamentului, cu mai bine de un an înainte de termenul normal al scrutinului. Conform legislației sârbe, alegerile prezidențiale trebuie organizate în termen de trei luni de la demisia șefului statului. Alegătorii vor fi astfel chemați la urne de două ori: mai întâi pentru Parlament, iar ulterior pentru alegerea unui nou președinte.
Vučić anunțase încă de la sfârșitul lunii iunie că urma să plece de la conducerea statului, dar a așteptat aproximativ trei luni pentru a-și oficializa demisia.
Vučić vrea să revină la putere ca prim-ministru
Înainte de depunerea demisiei, Vučić a apărut la postul public RTS și a cerut susținătorilor să se concentreze asupra alegerilor parlamentare. El a spus că acest scrutin va fi decisiv pentru direcția în care se va îndrepta Serbia.
„Fac apel la o concentrare deplină, la o concentrare absolută asupra alegerilor parlamentare şi asupra victoriei, deoarece alegerile parlamentare vor determina drumul pe care îl va urma Serbia”, a declarat Vučić pentru RTS. Președintele demisionar anunțase încă din 14 septembrie că intenționează să candideze pentru funcția de premier la alegerile din octombrie. Vučić s-a aflat la conducerea Serbiei, ca președinte sau premier, timp de aproximativ 12 ani.
Demisia vine după aproape doi ani de proteste
Alegerile anticipate și schimbarea de rol pregătită de Vučić vin după o perioadă lungă de tensiuni politice și sociale în Serbia. Aproape doi ani de proteste conduse în mare parte de studenți au urmat tragediei de la gara din Novi Sad, unde prăbușirea unei structuri în noiembrie 2024 a provocat moartea a 16 persoane.
Manifestațiile au devenit una dintre cele mai serioase provocări politice pentru conducerea SNS. Protestatarii au cerut tragerea la răspundere a celor responsabili și au acuzat probleme legate de corupție, transparență și funcționarea instituțiilor. În scrutinul din 25 octombrie, una dintre principalele provocări pentru SNS vine din partea listei susținute de mișcarea studențească, care a decis să transforme protestele de stradă într-o confruntare electorală.
Alegerile prezidențiale vor urma după scrutinul parlamentar
Vučić a anunțat că alegerile pentru noul președinte vor fi convocate la mai mult de o lună după votul parlamentar. Data exactă nu a fost încă stabilită, dar legea impune organizarea scrutinului în maximum trei luni de la demisia sa. Pentru moment, prioritatea fostului președinte este campania parlamentară și încercarea de a reveni la conducerea executivului în calitate de prim-ministru.