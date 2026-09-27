Rusia a lansat 277 de drone asupra Ucrainei. Zelenski cere Occidentului noi sancțiuni împotriva Moscovei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 21:07

Rusia a lansat, începând de sâmbătă, 277 de drone de atac de diferite tipuri asupra Ucrainei, susține președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev afirmă că 155 dintre acestea au fost propulsate cu motoare cu reacție și acuză Moscova că folosește diplomația pentru a câștiga timp, în timp ce atacurile continuă.

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