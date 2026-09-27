Rusia a lansat 277 de drone asupra Ucrainei. Zelenski cere Occidentului noi sancțiuni împotriva Moscovei

Rusia a lansat, începând de sâmbătă, 277 de drone de atac de diferite tipuri asupra Ucrainei, susține președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev afirmă că 155 dintre acestea au fost propulsate cu motoare cu reacție și acuză Moscova că folosește diplomația pentru a câștiga timp, în timp ce atacurile continuă.
Volodimir Zelenski a prezentat duminică un bilanț al ultimelor atacuri rusești și a acuzat Moscova că urmărește să provoace cât mai multe pagube societății ucrainene. Potrivit președintelui Ucrainei, numai la Kiev au fost lovite două grădinițe, două școli, un bloc de locuințe, un atelier de reparații auto, mai multe depozite și facilități de comunicații.
„Oriunde în lume, această alegere a țintelor ar fi numită printr-un singur cuvânt – terorism. Rusia nu are absolut niciun obiectiv militar în a face acest lucru, este pur și simplu o încercare de a-i distruge psihic pe oameni și de a provoca cât mai mult rău posibil societății noastre”, a transmis Zelenski.
Președintele ucrainean a anunțat că atacurile s-au soldat cu morți și zeci de răniți, fără să ofere în mesajul său un bilanț total al victimelor. Atacurile vin după ce Zelenski avertizase că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei și ceruse partenerilor occidentali să ajute Kievul să își întărească apărarea antiaeriană.
277 de drone de atac lansate de Rusia, potrivit lui Zelenski
Președintele ucrainean susține că forțele ruse au folosit, începând de sâmbătă, 277 de drone de atac de diferite tipuri. Dintre acestea, 155 ar fi fost aparate propulsate cu motoare cu reacție. Noile drone reprezintă o provocare suplimentară pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, deoarece pot zbura mai rapid și la altitudini care îngreunează interceptarea lor. Potrivit lui Zelenski, printre clădirile avariate în actualul val de atacuri se află și una folosită drept reședință de ambasadorul Arabiei Saudite. În regiunea Dnipro ar fi fost afectată o școală sportivă, iar în regiunea Sumî, clădirea unui centru regional pentru copii.
Zelenski acuză Rusia că folosește negocierile pentru a câștiga timp
Liderul de la Kiev susține că amploarea atacurilor contrazice mesajele transmise de Moscova despre o eventuală dezescaladare.
„Dacă Rusia s-ar pregăti cu adevărat pentru pași reali spre dezescaladare, așa cum pretinde, în special în fața negociatorilor americani – acest val de teroare cu «Shahed» nu ar avea loc”, a afirmat Zelenski.
Președintele ucrainean acuză Rusia că încearcă să profite de disponibilitatea comunității internaționale pentru negocieri pentru a amâna adoptarea unor măsuri mai dure.
„Rusia știe cum să transmită genul de semnale diplomatice încurajatoare pe care lumea pur și simplu vrea să le audă… Știe cum să transmită asemenea semnale pentru a amâna măsurile dure ale lumii ca răspuns la război”, a afirmat Zelenski.
Zelenski cere intensificarea sancțiunilor împotriva Moscovei
În același mesaj, Zelenski a cerut Washingtonului aplicarea măsurilor prevăzute de noua legislație americană privind sancționarea Rusiei. Legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” a fost promulgată pe 18 septembrie și extinde măsurile de sancționare și instrumentele comerciale care pot fi folosite împotriva Rusiei.
„În America, importanta lege Lindsey Graham privind sancțiunile și tarifele a ajuns deja în etapa de implementare. Este o lege care poate schimba multe lucruri în bine dacă este implementată pe deplin”, a transmis Zelenski.
Liderul de la Kiev le-a cerut și celorlalți parteneri din G7 și G20 să mențină presiunea asupra Moscovei. În urmă cu doar câteva zile, Zelenski făcuse un apel asemănător în discursul de la ONU, unde a susținut că veniturile Rusiei trebuie să rămână o țintă pentru a limita capacitatea Moscovei de a finanța războiul.
Kievul vrea noi sancțiuni încă din octombrie
Potrivit președintelui ucrainean, sunt pregătite noi pachete de sancțiuni care ar urma să vizeze rețele financiare, lanțurile prin care Rusia obține componente și echipamente pentru industria de armament, dar și companii și persoane implicate în producerea rachetelor balistice. Zelenski susține că noile măsuri ar trebui să intre în vigoare încă din octombrie.
„Contăm pe decizii eficiente din partea lumii și pe o presiune mai puternică din partea partenerilor noștri, astfel încât Rusia să vadă că manipularea semnalelor diplomatice nu îi va permite să câștige tot mai mult timp pentru război și teroare”, a transmis Volodimir Zelenski.
Peste 2.200 de drone într-o singură săptămână, potrivit Kievului
Valul de atacuri vine într-o perioadă în care loviturile aeriene asupra Ucrainei s-au intensificat. Zelenski afirmă că, numai în ultima săptămână, Rusia a lansat asupra țării peste 2.200 de drone, aproximativ 1.650 de bombe aeriene și 38 de rachete de diferite tipuri. Cu doar câteva zile înainte, Kievul fusese vizat de un alt atac masiv cu drone, în urma căruia autoritățile ucrainene raportaseră victime și pagube asupra infrastructurii.