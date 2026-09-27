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Avion Lufthansa deviat de urgență după ce o baterie externă a luat foc la bord. Aproape 200 de pasageri se aflau în aeronavă

Avion Lufthansa

Avion Lufthansa

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 20:37

Un avion Lufthansa care zbura de la Frankfurt la Lisabona a fost deviat de urgență către Lyon, după ce bateria externă a unui pasager a luat foc în timpul zborului. La bordul aeronavei se aflau 198 de pasageri și șase membri ai echipajului, însă nimeni nu a fost rănit.

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în timpul zborului LH1170, efectuat cu un Airbus A321-200. Aeronava plecase din Frankfurt și se îndrepta către Lisabona când o baterie externă aparținând unui pasager a luat foc la bord. Echipajul a intervenit imediat și a izolat dispozitivul într-o husă specială de protecție, concepută pentru incidentele în care sunt implicate baterii cu litiu.

Riscul de incendiu provocat de astfel de dispozitive a dus în ultima perioadă la reguli tot mai stricte, iar transportul și utilizarea bateriilor externe la bordul avioanelor sunt supuse unor restricții speciale.

Piloții au declarat situație de urgență

Din motive de siguranță, piloții au decis să devieze avionul către Lyon, în Franța. Echipajul a declarat și o situație de urgență pentru ca aeronava să primească prioritate la aterizare. Avionul a ajuns la sol fără alte incidente, cu puțin timp înainte de ora 20:00 GMT. Toți pasagerii au părăsit aeronava în mod normal și nu au fost raportate persoane rănite, conform AFP.

Cei 198 de pasageri și cei șase membri ai echipajului au fost cazați la hotel, urmând să fie redirecționați duminică spre Lisabona.

Lufthansa interzice folosirea bateriilor externe în timpul zborului

Lufthansa și-a exprimat regretul pentru „situația şi întreruperea călătoriei care a rezultat pentru pasageri”.

„Siguranţa pasagerilor şi a echipajelor noastre rămâne în orice moment prioritatea absolută a Lufthansa”, a transmis compania.

Din ianuarie 2026, Lufthansa interzice atât utilizarea, cât și reîncărcarea bateriilor externe în timpul zborurilor. Pasagerii pot avea însă în cabină până la două astfel de baterii, dacă sunt respectate condițiile de siguranță impuse de companie.

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