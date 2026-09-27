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Extern· 2 min citire
Avion Lufthansa deviat de urgență după ce o baterie externă a luat foc la bord. Aproape 200 de pasageri se aflau în aeronavă
Avion Lufthansa
Un avion Lufthansa care zbura de la Frankfurt la Lisabona a fost deviat de urgență către Lyon, după ce bateria externă a unui pasager a luat foc în timpul zborului. La bordul aeronavei se aflau 198 de pasageri și șase membri ai echipajului, însă nimeni nu a fost rănit.
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