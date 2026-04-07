Măsura vine ca urmare a unei decizii luate de International Civil Aviation Organization și este aplicată începând cu 27 martie 2026.

Limită clară: maximum două baterii externe în bagajul de mână

Noua reglementare stabilește că fiecare pasager poate transporta maximum două baterii externe (power bank-uri), iar acestea trebuie să fie păstrate exclusiv în bagajul de mână.

Transportul acestora în bagajul de cală rămâne interzis, o regulă menținută pentru siguranță.

În plus, limitele de capacitate sunt acum clar definite:

- până la 100 Wh (aprox. 27.000 mAh) – permis fără aprobări suplimentare

- între 100 și 160 Wh – necesită aprobarea companiei aeriene

- peste 160 Wh – interzis la bord

O interdicție nouă: nu mai poți încărca bateriile în avion

O altă schimbare importantă îi vizează direct pe pasageri în timpul zborului: bateriile externe nu mai pot fi încărcate la prizele din avion. Ele pot fi folosite pentru a încărca telefoane sau alte dispozitive, dar nu pot fi alimentate din sursele avionului

Regula introduce practic un principiu clar: bateriile pot furniza energie, dar nu o pot primi în timpul zborului.

De ce a fost introdusă regula

Măsura a fost luată pe fondul preocupărilor legate de siguranță. Autorități precum Federal Aviation Administration au raportat o creștere a incidentelor provocate de baterii cu litiu-ion.

Aceste dispozitive pot deveni periculoase în anumite condiții, putând genera supraîncălzire, fum și incendii

În unele situații, astfel de incidente au dus chiar la evacuări de urgență sau aterizări neplanificate, ceea ce a determinat autoritățile să impună reguli mai stricte.

De la reguli diferite la standard global

Până la introducerea acestei măsuri, fiecare companie aeriană avea propriile reguli privind bateriile externe. Unele impuneau restricții stricte, altele erau mai permisive, ceea ce crea confuzie pentru pasageri.

Prin noul standard global:

- regulile devin uniforme

- riscul de interpretare greșită scade

- pasagerii știu exact ce au voie să transporte

Ce înseamnă pentru pasageri

Pentru cei care călătoresc frecvent, schimbarea aduce atât avantaje, cât și restricții:

- mai multă claritate în pregătirea bagajului

- reguli identice indiferent de companie

- dar și mai puține opțiuni pentru transportul bateriilor externe

În contextul în care aceste dispozitive au devenit aproape indispensabile în călătorii, noua regulă ar putea obliga mulți pasageri să-și adapteze obiceiurile de călătorie.

Noua reglementare marchează astfel o schimbare importantă în aviația modernă, punând siguranța pe primul loc și eliminând diferențele dintre politicile companiilor aeriene.

