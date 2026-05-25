Primești casă gratis și chiar barul satului. O localitate din Spania caută familii dispuse să înceapă o viață nouă

Un sat din Spania încearcă să lupte împotriva depopulării printr-o ofertă care a atras deja atenția în mediul online: casă complet renovată fără chirie, loc de muncă stabil și posibilitatea de a administra barul localității.

Comunitatea, formată din doar aproximativ 45 de locuitori, speră astfel să aducă viață nouă într-o zonă în care tot mai multe case rămân goale, iar populația îmbătrânește de la an la an.

Satul care încearcă să nu dispară

Localitatea Arenillas, situată în provincia spaniolă Soria, se confruntă cu aceeași problemă întâlnită în numeroase sate europene: tinerii pleacă spre orașe, iar comunitățile mici rămân fără locuitori activi.

Autoritățile locale și membrii Asociației Culturale din Arenillas au ajuns la concluzia că singura soluție pentru salvarea satului este atragerea unor noi familii dispuse să se stabilească permanent acolo.

În prezent, comunitatea numără doar câteva zeci de rezidenți, iar menținerea serviciilor de bază și a vieții sociale devine tot mai dificilă, scrie Idealista.

Casă renovată și fără chirie

Pentru a convinge oameni noi să se mute în sat, primăria pune la dispoziție o locuință complet renovată, pregătită pentru a fi ocupată imediat.

Cei care acceptă oferta nu trebuie să plătească chirie, însă vor suporta cheltuielile obișnuite de întreținere și utilități.

Autoritățile speră astfel să elimine una dintre cele mai mari bariere pentru relocare: costurile ridicate ale locuinței.

Loc de muncă și administrarea barului local

Oferta nu se limitează doar la casă.

Noii veniți vor primi și un loc de muncă stabil în domeniul construcțiilor, activitatea fiind legată în principal de întreținerea clădirilor publice și a infrastructurii locale.

În plus, cei care aleg să se stabilească în Arenillas pot prelua și administrarea barului satului, considerat centrul vieții sociale din comunitate.

În astfel de localități mici, barul nu funcționează doar ca spațiu comercial, ci și ca principal punct de întâlnire pentru locuitori, unde au loc discuțiile zilnice și activitățile sociale.

Sunt căutate familii cu copii

Inițiativa este orientată în special către familii dispuse să locuiască permanent în sat și să participe activ la viața comunității.

Autoritățile spun că sunt preferate persoanele care au experiență în construcții sau în meserii similare, dar și cei care pot gestiona un spațiu social precum barul localității.

Copiii familiilor care se mută în sat ar urma să frecventeze școala dintr-o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri, transportul fiind asigurat gratuit.

În același timp, satul dispune și de conexiune la internet, ceea ce permite inclusiv activități de lucru la distanță.

Fenomen tot mai răspândit în Europa rurală

Arenillas nu este un caz izolat.

În mai multe regiuni rurale din Spania, Italia sau chiar România, autoritățile locale încearcă să atragă noi rezidenți prin locuințe subvenționate, sprijin pentru mici afaceri sau locuri de muncă oferite direct de administrațiile locale.

Scopul acestor programe este păstrarea comunităților care riscă să dispară treptat din cauza depopulării și a îmbătrânirii populației.