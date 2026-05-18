Șeful televiziunii publice din Moldova a demisionat, după scandalul Eurovision. ”Ne-am disociat de notele juriului”
Vlad Țurcanu
Directorul general al companiei „Teleradio Moldova”, Vlad Țurcanu, și-a anunțat, luni, demisia în urma scandalului provocat de voturile acordate de juriul Republicii Moldova în finala Eurovision Song Contest 2026.
„Voi transmiste cererea Consiliului de Supraveghere TRM (TeleRadio Moldova). Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întamplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, a a anunțat Vlad Țurcanu, în cadrul unei conferine de presă, potrivit tv8.md.
Șeful televiziunii publice din Moldova a subliniat că a aflat de voturile juriului sâmbătă după-amiaza.
„Relațiile de fraternitate pe care le avem cu Romania, precum și considerația noastră pentru Ucraina – rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste”, a mai spus acesta.
