Vindem ieftin energie ziua și o cumpărăm de 7 ori mai scump: „În luna mai, problema se va agrava!”

România vinde energie foarte ieftin în timpul zilei și ajunge să o cumpere înapoi seara la prețuri de până la șapte ori mai mari! Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că lipsa capacităților de stocare transformă surplusul de energie verde într-o pierdere uriașă pentru economie și că în luna mai, românii vor simți și mai mult scumpirile la curent.

Expert în energie: „Am închis haotic capacitățile de producție!”

„Este o situație care, practic, este ca urmare a modului în care în ultimii 15-16 ani s-au dezvoltat lucrurile în România, adică noi am închis haotic capacitățile de producție și am deschis tot haotic noi capacități, în special capacități pe regenerabil, fără să înțelegem că scoaterea unei capacități securitare și punerea unei capacități nesecuritare nu înseamnă același lucru.

Era absolut necesar să facem și noi măcar ce-au făcut bulgarii, adică să dezvoltăm capacități de stocare și mai des capacități de stocare inteligentă și, în același timp, să armonizăm modul și etapizarea construcției de noi capacități de producție de energie regenerabile cu tot ceea ce se întâmplă în Sistemul Energetic Național.

Este o situație care probabil se va accentua în luna mai, o dată cu intrarea în revizia unuia dintre reactori și oprirea accidentală aceluiași reactor.” , a declarat Dumitru Chisăliță, expert în energie.