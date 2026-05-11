Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, din zona Hanului lui Manuc, s-a încheiat. În zilele următoare, se reia circulația dinspre strada Halelor spre Splaiul Independenței.

Prima etapă de refacere din temelii a Planșeului Unirii, din zona Hanului lui Manuc, s-a încheiat. La mai puțin de un an de la debutul lucrărilor, noul planșeu este finalizat în proporție de peste 60%, ceea ce înseamnă un avans de cel puțin patru luni față de graficul asumat inițial.

Una dintre cele mai dificile etape ale proiectului, etapa 1, cea din fața Hanului lui Manuc, este gata, astfel încât, în câteva zile, urmează să fie redeschisă circulația în Piața Unirii, dinspre strada Halelor spre Splaiul Independenței. În această zonă, constructorul a demolat vechea structură și a turnat o placă nouă de beton, cu o grosime de 1,4 metri, dublă față de cea veche, proiectată să reziste cel puțin 100 de ani. Noua placă de beton, care se comportă practic ca un pod, a fost astăzi testată static și dinamic, cu vehicule de mare tonaj care au staționat în zona nouă a planșeului, pentru a-i verifica rezistența, deplasările și deformațiile noii structuri. Procedurile au fost realizate de specialiștii Universității Tehnice de Construcții București, care, prin experiența și pregătirea lor, au fost alături de acest proiect încă de la început, prin realizarea expertizei tehnice conform căreia vechiul planșeu a fost încadrat în starea tehnică IV din V – necorespunzătoare, ultima categorie necesitând oprirea circulației în zonă.

La aceste teste au fost prezenți Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

„După finalizarea testelor de azi, circulația va fi redeschisă în Piața Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal. Diferența față de anul trecut este aceea că acum nimeni nu mai este pus în pericol”, a precizat Daniel Băluță, care a continuat: ”Și celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment simultan la trei dintre cele patru etape ale planșeului. În cifre exacte, avem deja 220 de metri liniari de planșeu vechi demolați, 210 piloți forați realizați, adică peste 80% din total, 360 de metri liniari de grindă de coronament executați și șapte tronsoane din noua placă de beton, turnate.”

Prezent la acțiune, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a apreciat stadiul lucrărilor și a făcut referire la proiectul ce presupune interconectarea liniilor de tramvai 32 și 21, de la Dealul Mitropoliei până în Piața Sfântul Gheorghe.

„Evident, ca primar general, mă interesează ce se întâmplă în București, iar aceasta este o lucrare importantă, de amploare. După ce oportunitatea ei a fost stabilită în momentul în care domnul președinte Nicușor Dan a emis, în cele din urmă, autorizația de construire, în ultima zi de mandat ca primar general, evident că aceste lucrări trebuie să continue și să fie finalizate cât mai repede. Mă bucură faptul că sunt în termen și am discutat cu domnul primar Băluță despre ce se va întâmpla pe viitor în această zonă. Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21. Practic, vom conecta tramvaiele prin Piața Unirii, în baza unui PUZ, realizat de către Primăria Generală. Cred că ar fi un coridor de tranzit foarte bun, prin unirea celor două linii de tramvai. Cel mai probabil, în aceste zile voi semna certificatul de urbanism pentru acest PUZ și vom avea un proiect pentru care, așa cum am spus, vom colabora. Vom depune împreună cereri de finanțare pentru acest proiect, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4.”

La testele dinamice și statice, realizate astăzi, asupra noii plăci de la Planșeul Unirii a fost prezent și directorul general al SC Erbașu SA, Cristian Erbașu, care a făcut referire la posibilitatea începerii, în avans, în acest an, a lucrărilor pentru ultima etapă a proiectului, cea de-a patra: „Vom încerca abordarea și a acestei etape, astfel încât, așa cum am făcut-o și până acum, să deranjăm cât mai puțin cetățenii din București. Ținta finală este consolidarea acestei zone și, evident, readaptarea arhitecturii zonale, astfel încât să o aducem la zi și să o punem în slujba pietonilor, dar să rămână totuși un nod principal al circulației rutiere.”

Lucrările la Planșeul Unirii au început în luna iunie a anului trecut și au ca termen de finalizare vara anului 2027.