Restricții de trafic în București pentru concertul Metallica de pe Arena Națională. Ce bulevarde se închid

Sursă: Realitatea.net

Traficul rutier va fi restricționat miercuri, 13 mai, în mai multe zone din București, din cauza concertului susținut de formația Metallica pe Arena Națională. Evenimentul este programat între orele 16:00 și 23:00, însă autoritățile anunță că închiderea circulației va începe gradual încă din prima parte a zilei, în special în zona stadionului și pe arterele intens circulate din apropiere.

Potrivit Brigăzii Rutiere, cele mai importante restricții vor fi aplicate pe Bulevardul Basarabia, unde traficul va începe să fie închis progresiv de la ora 14:00, între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății. Restricțiile vor afecta inclusiv străzile adiacente. Circulația va fi oprită treptat atât pe sensul dinspre Bulevardul Chișinău către Piața Hurmuzachi, cât și pe sensul opus, către Bulevardul Chișinău, pe ambele benzi de mers.

Bulevardele care se vor închide în București

Și Strada Maior Coravu va fi închisă începând cu ora 14:00, până după terminarea concertului și evacuarea spectatorilor. În același timp, pe Bulevardul Pierre de Coubertin restricțiile vor intra în vigoare încă de la ora 08:00 dimineața, între Strada Vatra Luminoasă și rondul din fața stadionului. Autoritățile anunță că și Strada Tony Bulandra va fi închisă gradual începând cu ora 14:00.

Brigada Rutieră precizează că în zonă vor fi mobilizați polițiști pentru dirijarea circulației și prevenirea accidentelor. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze distanța de siguranță și să respecte indicațiile agenților de trafic. De asemenea, autoritățile le cer conducătorilor auto să evite oprirea sau staționarea în zonele restricționate.

Recomandări au fost transmise și pentru pietoni. Polițiștii îi îndeamnă să circule doar pe trotuare și să traverseze exclusiv prin locurile marcate și la culoarea verde a semaforului, după ce se asigură că au fost observați de șoferi. În același timp, spectatorilor le este recomandat să folosească transportul public pentru deplasarea către Arena Națională, pentru a evita blocajele care se pot forma înainte și după concert.